De Utrechtse Jaarbeurs blaast oude postertraditie nieuw leven in en zoekt hulp bij HKU-studenten

In de beginperiode van de Utrechtse Jaarbeurs werd ieder jaar voor aanvang van het nieuwe seizoen een speciale poster ontworpen. Nu is het beursgebouw vanwege corona al enige tijd gesloten, maar als de Jaarbeurs straks weer open mag wordt de oude traditie nieuw leven ingeblazen.

De Jaarbeurs is in 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog opgericht. Reden hiervoor was dat de Nederlandse handel zo goed mogelijk op gang moest blijven. In de jaren die daarop volgden werd het begin van ieder nieuw seizoen gevierd met een uniek ontworpen poster.

Tegenwoordig gaat het er anders aan toe. Onder normale omstandigheden is de Jaarbeurs het hele jaar door geopend. Op een gegeven moment is dan ook het besluit genomen om te stoppen met de postertraditie.

Tekst loopt door onder afbeelding

Corona

Nu is de Jaarbeurs vanwege corona al enige tijd gesloten. Er worden tijdelijk geen beurzen, concerten, evenementen en tentoonstellingen meer georganiseerd, maar daar gaat verandering in komen.

“De afgelopen periode is meer dan ooit gebleken dat de behoefte om elkaar écht te ontmoeten altijd zal blijven. En als het diepste dal van de coronacrisis achter de rug is, willen we dat natuurlijk weer graag gaan vieren”, is te lezen in een bericht van de Jaarbeurs.

Tekst loopt door onder afbeelding

HKU

Het idee is dan ook om bij de heropening weer een unieke poster te ontworpen. “We willen de postertraditie van weleer graag nieuw leven inblazen.” Hiervoor wordt de hulp ingeroepen van studenten van de HKU.

Zij worden uitgedaagd om een poster te ontwerpen. De student die de winnende poster maakt krijgt een prijs van 750 euro. De tweede prijs bestaat uit een geldbedrag van 500 euro en de derde uit 250 euro. Daarnaast zijn er drie aanmoedigingsprijzen van 100 euro.

Expositie

Een aantal inzendingen worden ook geëxposeerd in de Jaarbeurs en het winnende ontwerp wordt daarnaast ook in de stad opgehangen. “Is jouw poster strak onderdeel van 104 jaar geschiedenis? Wij zouden het heel leuk vinden”, aldus de Jaarbeurs.

Bekijk hier de verschillende posters die in het verleden voor de Jaarbeurs zijn ontworpen.