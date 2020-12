Deirdre Carasso is begonnen als directeur van Bibliotheek Utrecht

Deirdre Carasso is woensdag begonnen als de nieuwe directeur van Bibliotheek Utrecht. Daarmee volgt ze Ton van Vlimmeren op die na een periode van 20 jaar met pensioen gaat. Carasso start in een periode van strenge lockdown, waarbij de bibliotheek alleen open kan zijn voor het afhalen van reserveringen.

Tot voor kort was Carasso directeur van het Stedelijk Museum van Schiedam. In 2019 werd dit museum voor moderne kunst en stadsgeschiedenis uitgeroepen tot het meest publieksvriendelijke museum van Nederland. Eerder werkte zij voor het Nationaal Archief en bij Museum Boijmans van Beuningen als hoofd Educatie en Publieksbegeleiding en vervolgens als hoofd Relatiebeheer en Filantropie.

Carasso kijkt uit naar haar nieuwe functie. “In Utrecht is er altijd een bibliotheek dichtbij je huis. Het zijn ontmoetingsplekken waar nieuwsgierige mensen naartoe gaan om (elkaar) iets te leren, over zichzelf, een ander of de wereld. Zo draagt de Bibliotheek Utrecht bij aan een sterke stad. Ik verheug me erop hieraan te werken met het bibliotheekteam, Utrechters en partners. Voor mij persoonlijk is dit een kans om iets bij te dragen aan de stad waar ik nu tien jaar woon.”

Ton van Vlimmeren

Ton van Vlimmeren was in totaal een periode van twintig jaar directeur. Van 1995 tot 2005 en van 2010 tot 2020 heeft hij de functie bekleed. In die periode van 25 jaar is de rol van de bibliotheek flink uitgebreid. Nog steeds kunnen er boeken geleend worden bij de bieb, maar er worden jaarlijks ook honderden andere activiteiten georganiseerd.

Voor het boek Living Libraries; the house of the community around the world’ vroeg Van Vlimmeren aan dertig collega’s om een bijdrage te leveren. Het boek, dat ter gelegenheid van zijn afscheid gemaakt werd, verschijnt in februari.