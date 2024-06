Dit zijn de genomineerde projecten in Utrecht voor de Rietveldprijs en Truus Schröderprijs 2024

De jury onder leiding van architect Titia Luiten heeft vijf nominaties vastgesteld voor de Rietveldprijs 2024, de Utrechtse architectuurprijs ter bevordering van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De projecten maken bovendien kans op de Truus Schröderprijs voor goed opdrachtgeverschap, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt. Ook maken de genomineerden kans op de DUIC Publieksprijs.

De nominaties zijn heel divers: de renovatie van een woonblok in Kanaleneiland, nieuwbouw van appartementen in de Cartesiusdriehoek, de transformatie van een schoolgebouw, een particuliere woning aan de Van Asch van Wijckskade en de gebiedstransformatie in de nieuwe wijk Wisselspoor.

Voor de Rietveldprijs en de Truus Schröderprijs 2024 komen projecten in aanmerking die in 2022 en 2023 zijn opgeleverd binnen de gemeente Utrecht. Vanaf september kan iedereen stemmen op de genomineerde projecten voor de DUIC Publieksprijs, die tegelijk met de juryprijzen zal worden uitgereikt.

Naast de Rietveldprijs wordt dit jaar voor het eerst de Truus Schröderprijs uitgereikt aan een project dat getuigt van goed opdrachtgeverschap. Truus Schröder was de opdrachtgever (en mede-ontwerper) van het beroemde Rietveld Schröderhuis, dat in 2024 precies 100 jaar bestaat.

Alle prijzen zullen op 17 november worden uitgereikt in het Centraal Museum. Bij die prijsuitreiking verschijnt ook een publicatie met daarin het juryverslag, een fotoreportage van de nominaties en een essay over een actueel onderwerp.

De vijf genomineerden, in willekeurige volgorde:

renovatie L-vormig woonblok, Bernadottelaan/Monnetlaan | BLOOT Architecture, opdrachtgever: FiMek Estate

nieuwbouw 80 appartementen met commerciële plint, CAB Rondom, Solo | Zecc Architecten, opdrachtgever: Keystone Real Estate

transformatie schoolgebouw Nimeto, Smijerslaan 2 | Maarten van Kesteren Architecten, opdrachtgever: Henk Vermeulen, directeur Nimeto, met medewerking van Stichting Mevrouw Meijer, Wilma Kempinga

nieuwbouw woning Van Asch van Wijckskade 6 | Korteknie Stuhlmacher Architecten, particuliere opdrachtgever

gebiedstransformatie Wisselspoor, fase 1 | Studioninedots en Delva Landscape Architecture, opdrachtgever: Synchroon

Jury

De jury van de Rietveldprijs 2024 bestaat uit Titia Luiten (voorzitter, JHK Architecten), Anne Seghers (Ruimtevolk), Ianthe Mantingh (Zijdekwartier Architecten), Patrick van der Klooster (BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) en publicist Leon Sebregts (architect en architectuurhistoricus).

DUIC zal de komende tijd de genomineerde projecten uitlichten