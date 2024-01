Een kijkje op de nieuwe locatie van muzikale broedplaats dB’s in Utrecht

Nu na lang gesteggel definitief bekend is dat dB’s gaat verhuizen naar de Vlampijpstraat, is eigenaar Paul de Brabander nog niet uit de zorgen. Er moet namelijk nog veel gebeuren op de plek waar voorheen bruiloften en andere feesten werden gevierd en eind april moet zijn muzikale broedplaats vertrokken zijn uit het CAB-gebouw. “Normaal heb je zo’n drie maanden de tijd om je voor te bereiden op een verbouwing en wij hadden daar drie dagen de tijd voor. We staan flink onder druk.”

In 1994 ziet dB’s het levenslicht. Aan de Jekerstraat in Utrecht worden acht oefenstudio’s ingericht waar beginnende muzikanten kunnen repeteren. In 1996 wordt op dezelfde locatie Studio Moskou gebouwd. Onder meer de band Within Temptation neemt hier de eerste plaat op. DB’s groeit naar eigen zeggen uit tot een onafhankelijke vrijplaats zonder subsidies, waar veel kan en waar alle muzikanten zich thuis voelen. “Er is gratis koffie en thee voor iedereen. Koud bier tegen aangename prijzen.”

In 2003 verhuist de muzikale broedplaats naar het destijds leegstaande CAB-gebouw aan de Cartesiusweg. Op deze locatie krijgt dB’s zeventien oefenstudio’s, een bar, een concertzaal, veel opslagruimte voor bijvoorbeeld instrumenten en ook Studio Moskou wordt hier opgebouwd. Wekelijks worden er concerten georganiseerd en in een paar jaar groeit dit tot meer dan 150 optredens per jaar.

“Een onafhankelijk podium, eigenzinnig, en met een structureel oog voor lokale bands.” In de jaren daarna blijft het onafhankelijke dB’s groeien en in 2019 wordt het 25-jarig jubileum gevierd. Onder meer The Kik, Blaudzun, Blue Grass Boogiemen, El Zombie en Orgaanklap, allemaal bands die een bijzondere band hebben met dB’s, treden dan op.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Nieuwe woonwijk

Maar dB’s houdt op te bestaan, althans op deze plek, hier komt namelijk de nieuwe woonwijk Cartesius met meer dan 2800 woningen. De nieuwe woonwijk is niet te combineren met een drukbezocht muziekcomplex. De gemeenteraad dwong wel af dat het bestemmingsplan voor woningbouw pas werd goedgekeurd, als er voor dB’s een nieuwe locatie werd gevonden. Daarmee begon de stroperige zoektocht naar een nieuw onderkomen van de muzikale hotspot.

Eind 2021 komt de locatie aan de Vlampijpstraat 63 in beeld, hemelsbreed een paar honderd meter verwijderd van het CAB-gebouw. Op deze plek zat voorheen Perla Palace, een ruimte die gehuurd kon worden voor bijvoorbeeld bruiloftsfeesten. Plannen werden gemaakt, dB’s hoopte in 2022 de deuren te kunnen openen, maar de verhuizing werd steeds uitgesteld. Het proces liep vast, en de sluiting van dB’s werd zelfs een aantal keer besproken.

Kort gezegd: er ontstond onenigheid tussen dB’s en vastgoedbelegger PRE, de partij die zou investeren in de nieuwe locatie. “PRE en dB’s hebben een volledig verschillende beleving van de gesprekken die zijn gevoerd. Hun startpositie, belevingswereld, referentiekaders en achtergronden lopen uiteen. Allebei werken zij vanuit goede bedoelingen, maar ze lopen vast in misverstanden en wederzijds onbegrip”, was eerder te lezen op DUIC.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Seinen op groen

Vorig jaar gingen alle partijen nog een keer rond de tafel, er werd een ultieme poging gedaan om de verhuizing toch door te laten gaan. De seinen stonden uiteindelijk op groen. De Brabander kreeg op 1 januari de sleutel en vanaf dat moment is het team aan het ‘rammen’. “Normaal heb je zo’n drie maanden de tijd om je voor te bereiden op een verbouwing en wij hadden daar drie dagen de tijd voor”, vertelt De Brabander. “We hadden natuurlijk wel tekeningen, maar toen we op de locatie kwamen bleek er bijvoorbeeld ineens een paal te staan die niet op de tekening werd vermeld.”

‘Ik ben blij met deze plek, maar ik zie op tegen de oplopende kosten’

De eerste weken werd vooral gesloopt en vanaf eind januari begint de opbouw. De Brabander: “We staan flink onder druk. De sloop viel tegen en nu zegt de constructeur dat de vloer moet worden versterkt. Ik ben blij met deze plek, maar ik zie op tegen de oplopende kosten. We stuiten op tegenslag na tegenslag en het begint zo langzamerhand zorgwekkend te worden. In de tussentijd is dB’s in het CAB-gebouw ook gewoon nog geopend, dus dat komt er ook nog bij.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Via onder meer de website van dB’s worden mensen met ervaring in de bouw gevraagd een steentje bij te dragen. “Binnen twee dagen hadden zo’n 150 mensen zich gemeld. Dat vond ik wel bijzonder. Helaas kunnen we per dag niet meer dan ongeveer tien mensen aan het werk zetten.” DB’s krijgt op de nieuwe plek in totaal twintig oefenstudio’s. Dat zijn er drie meer dan in het CAB-gebouw. Ook keert Studio Moskou terug en komt er net zoals op de vorige locatie een concertzaal die zelfs ietsje groter is én waar Stichting Ruis weer een groot deel van de programmering voor zijn rekening neemt.

‘Op zondag 4 februari hebben we weer een open dag op de nieuwe locatie’

Roots Rock Kitchen zorgt er straks weer voor dat bezoekers allerlei vegan gerechten kunnen bestellen. “Het is allemaal hartstikke duur”, zegt De Brabander. “Omdat we nu zoveel tegenslagen hebben, vind ik het vooral belangrijk dat alles straks goed werkt. De oefenruimtes, opnamestudio en de concertzaal moeten gewoon goed zijn. Aan het uiterlijk kunnen we altijd nog sleutelen.”

Festival

Op 1 mei moet dB’s weg zijn uit het CAB-gebouw en op 26 april gaan de deuren al dicht. Vanaf die datum begint de verhuizing en zodra het kan, gaan de deuren aan de Vlampijpstraat open. De Brabander zegt enerzijds veel kopzorgen te hebben, maar anderzijds ook hoopvol te zijn. “Op zondag 4 februari hebben we weer een open dag op de nieuwe locatie. Iedereen is die dag welkom. Ook willen we dit jaar het dertigjarig jubileum vieren. Misschien organiseren we, net zoals vijf jaar geleden, weer een festival in de zomer. Dat moeten we allemaal nog maar even uitzoeken. Eerst deze verbouwing maar tot een goed eind brengen.”

Met de verhuizing is ook het nodige geld gemoeid. Het consortium Cartesius, de ontwikkelaars van de nieuwe woonwijk, dragen 1 miljoen euro bij aan de verhuizing. Vanuit de gemeente is er 900.000 euro beschikbaar. De gemeentelijke bijdrage moet wel ergens vandaan komen, voor een deel gaat dit ten koste van extra faciliteiten bij de basisschool Cartesius. Vanuit de gemeenteraad zijn er altijd veel oproepen geweest om dB’s te steunen.