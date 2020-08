Eerste editie Utrecht Rainbow Festival vindt plaats in oktober: ‘We kunnen wel wat kleur gebruiken’

Verschillende Utrechtse organisatie zijn momenteel bezig met de voorbereidingen van het Utrecht Rainbow Festival. “We kunnen in deze periode namelijk wel wat kleur gebruiken.”

De gemeente Utrecht, COC Midden-Nederland, Midzomergracht festival, Stichting PANN, Queer Film Festival Utrecht, Walk of Love en Qolored hebben de handen ineengeslagen. Zij willen tijdens het Coming Out-weekend een kleurrijk festival organiseren.

Wat er precies op de agenda staat is nog niet bekend. “Tijdens dit weekend biedt de Domstad een breed scala aan inspirerende, culturele, boeiende en feestelijke activiteiten”, is te lezen op de website van COC Midden-Nederland. Welke activiteiten er komen wordt in de loop van de zomer bekendgemaakt.

Veel festivals, waaronder bijvoorbeeld de Utrecht Canal Pride, zijn dit jaar vanwege de maatregelen rondom corona geannuleerd. Op de website van COC Midden-Nederland is te lezen dat tijdens het Utrecht Rainbow Festival alle richtlijnen van het RIVM worden nageleefd.