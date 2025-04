Eerste mensen zitten klaar voor de vrijmarkt in Utrecht

De viering van Koningsnacht en -dag in Utrecht met de traditionele vrijmarkt start vanavond om 18.00 uur, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. De eerste mensen zitten ondertussen op de beste plekjes in het vrijmarktgebied.

Podia worden opgebouwd, de bebording van de gemeente wordt klaargezet en de eerste plekjes op de vrijmarkt worden ingenomen. Hoewel de vrijmarkt vanaf 18.00 uur open is, zitten traditiegetrouw de eerste verkopers al in de ochtend op de betere plekken. De vrijmarkt gaat door tot zaterdag 26 april 18.00 uur. Daarna is het opruimen geblazen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Vanaf 15.00 uur vrijdagmiddag is het voor automobilisten verboden om het vrijmarktgebied in te rijden en er te parkeren. Vanaf 01.00 uur in de nacht moet er stilte zijn in het gebied zodat omwonenden ook nog een beetje kunnen slapen.

Meer lezen over Koningsnacht en Koningsdag in Utrecht? Dat kan hier.