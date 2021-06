Eerste Utrechtse transformatorkasten beschilderd door lokale kunstenaars

De eerste elektriciteitskastjes in de stad zijn afgelopen week beschilderd door Utrechtse kunstenaars. Dat deden ze voor het project ‘Van Kastje tot Canvasje’, bedacht door het Utrechtse platform Thirty030. Zo wil het platform de kastjes er niet alleen mooier uit laten zien, maar ook een podium geven aan lokale kunstenaars.

De kunstenaars begonnen op de Ganzenmarkt, Korte Smeestraat en de ABC-straat met het beschilderen van de transformatorkasten. “En bewonderd worden ze: tientallen voorbijgangers hebben hun enthousiasme al gedeeld”, schrijft Thirty030. “En de eerste vragen om een kastje in hun eigen buurt te verven zijn ook al langsgekomen.”

De komende weken worden er nog achttien kastjes beschilderd. Waar die precies staan, is te volgen via de social media-kanalen van Thirty030.

‘Doorn in het oog’

“De stad wordt regelmatig besmeurd en transformatorkastjes zijn daar vaak de dupe van”, zei Margreet Rijlaarsdam van Thirty030 vorige zomer. Ze liepen al enige tijd rond met het idee om transformatorkasten te beschilderen. “Voor sommige mensen is dat een doorn in het oog. We zijn daarom op het idee gekomen om de kasten te gebruiken om Utrecht juist mooier te maken.”

Het platform was vorig jaar nog op zoek naar kunstenaars en geld om het project uit te voeren. Ze zaten met verschillende partijen om tafel, waaronder de gemeente Utrecht en het ondernemersfonds. Uiteindelijk kon het project worden uitgevoerd met steun van de gemeente, het Initiatievenfonds en Centrummanagement Utrecht. Ook deed Swaak 1892 een bijdrage voor de aanschaf van materialen.