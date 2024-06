Geen subsidie meer naar Nederlands Filmfestival en Tweetakt, wel geld naar ’t Hoogt; bekijk hier het nieuwste cultuuradvies Utrecht

Als het aan de adviescommissie ligt krijgt het Nederlands Filmfestival (NFF) geen 600.000 euro subsidie, ook festival Tweetakt kan fluiten naar de 490.000 euro jaarlijkse bijdrage. De plannen van ’t Hoogt zijn wel positief beoordeeld, daar zou jaarlijks 300.000 euro naartoe moeten. Het zijn enkele voorbeelden uit het nieuwste cultuuradvies voor de aankomende vier jaar voor de gemeente Utrecht. Het NFF laat in een eerste reactie weten ‘stomverbaasd’ te zijn.

Elke vier jaar publiceert de gemeente de zogenoemde Cultuurnota. Dit is een plan over het cultuurbeleid van de stad waar ook in vermeld staat hoe al het subsidiegeld verdeeld gaat worden. Aan de hand van dit document, dat deze keer de titel Kleur Bekennen heeft gekregen, kunnen instellingen een vierjarige subsidie aanvragen. Een commissie weegt alle aanvragen en brengt een advies uit aan de gemeente, dat bijna altijd grotendeels wordt overgenomen.

In de periode 2025-2028 zit in de pot met geld elk jaar 17,2 miljoen euro. Instellingen waarvan de aanvraag wordt goedgekeurd, kunnen vier jaar lang rekenen op financiële steun. Voor veel culturele instellingen dus erg belangrijk. Er werden 105 aanvragen ingediend.

NFF

Woensdag is het advies uitgebracht. Daarin is onder andere te lezen dat de commissie voorstelt om geen subsidie te geven aan het Nederlands Filmfestival. Dit evenement kreeg de afgelopen jaren ruim 576.000 euro per jaar. Het NFF vroeg voor de komende tijd jaarlijks 600.000 euro, maar de plannen zijn niet goed genoeg, oordeelt de commissie. De commissie schrijft onder meer dat de programmering elk jaar kleiner is geworden.

Het NFF laat in een reactie weten: “Wij zijn stomverbaasd door dit advies. Ruim vier decennia is het Nederlands Film Festival geworteld en gegroeid in Utrecht. De waarde van het festival voor de stad is onverminderd groot.” Het festival trekt jaarlijks ongeveer 90.000 bezoekers.

Tweetakt

Een ander evenement dat al lang in Utrecht wordt georganiseerd, is Festival Tweetakt. Het kreeg de afgelopen jaren ruim 336.000 euro en vroeg voor de toekomst een jaarlijks bedrag van 490.000 euro. Ook dat zou, als het aan de adviescommissie ligt, niet moeten gebeuren. De commissie is “enigszins verbaasd over de matig overtuigende artistieke kwaliteit van het plan voor de komende jaren”.

Een derde grote partij, namelijk BAK, basis voor actuele kunst, krijgt ook nul op het rekest. Deze instelling ontving de afgelopen jaren ruim 620.000 euro en vroeg voor de toekomst jaarlijks 700.000 euro aan. Hier zijn er vooral zorgen over de uitvoerbaarheid van de plannen en de lage bezoekersaantallen.

‘t Hoogt

Voor Filmtheater ’t Hoogt was het spannend of ze nog subsidie zouden krijgen, maar de instelling krijgt een positief advies met 300.000 euro per jaar. De ambities zijn hoog, het plan is geloofwaardig, ’t Hoogt kan een toegevoegde waarde zijn voor de hele stad, vindt de commissie.

Nijverheid

De Nijverheid kreeg eerder nog geen geld, maar is een nieuwkomer. De commissie adviseert om de instelling jaarlijks ruim 189.000 euro per jaar te geven. “Zo’n plek gun je de stad”, merkt de commissie op.

EKKO, Museum Speelklok, De Helling, Theater Kikker en podium Hoge Woerd, Spring, Gluren bij de Buren, het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht, Gaudeamus, New Dutch Connections, Theater Utrecht en Le Guess Who? zijn enkele andere partijen die ook een positief advies hebben ontvangen.

Het college van B&W gaat naar de adviezen kijken en komt later deze maand met een oordeel.

Het hele rapport is hier te lezen.