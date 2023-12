Gemeente Utrecht wil twee panden in de Grave van Solmstraat monumentaal maken

Twee panden aan de Grave van Solmsstraat worden mogelijk benoemd tot beschermd monument. Het gaat om een voormalige jongensschool en een voormalig fraterhuis uit 1909 die hoorden bij de St. Josephkerk.

“Religieus erfgoed heeft een grote betekenis voor Utrecht, daar zijn we als kerkenstad trots op. Het beschermen van deze panden is van religieus, maatschappelijk én cultuurhistorisch belang. Door deze aanwijzing zijn straks alle monumentwaardige gebouwen van de St. Josephkerk beschermd met een monumentenstatus en zorgen we ervoor dat ze behouden blijven voor Utrecht’’, aldus Rachel Streefland, wethouder Erfgoed.

De St. Josephkerk kreeg eerder al de status van beschermd monument. De voormalige meisjesschool die bij de St. Josephkerk hoort krijgt geen monumentenstatus, deze is verbouwd en niet meer herkenbaar als school.

De benoeming tot monument is nog onder voorbehoud. De komende weken gaat de gemeente in gesprek met eigenaren. Het definitieve besluit tot aanwijzing van de gemeentelijke monumentenstatus vindt binnen 26 weken plaats.