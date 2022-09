Genomineerd voor de Rietveldprijs (1): Kindcentrum Rijnvliet

De jury van de Rietveldprijs 2022 heeft de genomineerden bekendgemaakt. Vijf projecten uit de afgelopen twee jaar maken kans op deze Utrechtse architectuurprijs. De genomineerde projecten komen in aanmerking voor de Rietveldprijs 2022, te kiezen door de vakjury, en maken tevens kans op de DUIC Publieksprijs.

DUIC zal de komende weken de genomineerde projecten uitlichten met video’s. Vanaf 1 oktober kan het publiek zijn stem uitbrengen op een van de vijf projecten. Het project met de meeste stemmen wint de DUIC Publieksprijs. Beide prijzen zullen op zondag 20 november uitgereikt worden in Post Utrecht (Bibliotheek Neude).

Genomineerd: Kindcentrum Rijnvliet (Pecanlaan)

In het Kindcentrum Rijnvliet zijn basisonderwijs en kinderopvang samengebracht. Het energieneutrale gebouw met veel hout en afgeronde hoeken is ontworpen door 9graden architectuur. Een slingerende houten voetbrug ontsluit de lesruimtes en loopt door tot in het naastgelegen voedselbos.