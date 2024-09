Genomineerd voor de Rietveldprijs (2): appartementengebouw Solo

De jury van de Rietveldprijs 2024 heeft de genomineerden bekendgemaakt. Vijf projecten uit de afgelopen twee jaar maken kans op deze Utrechtse architectuurprijs. De genomineerde projecten komen in aanmerking voor de Rietveldprijs 2024, te kiezen door de vakjury, en maken tevens kans op de DUIC Publieksprijs.

De projecten maken bovendien kans op de Truus Schröderprijs voor goed opdrachtgeverschap, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt.

DUIC zal de komende weken de genomineerde projecten uitlichten met video’s. Vanaf 1 oktober kan het publiek zijn stem uitbrengen op een van de vijf projecten. Het project met de meeste stemmen wint de DUIC Publieksprijs.

Genomineerd: Solo

In het hart van de nieuwe wijk Cartesius staat Solo, het eerste nieuwe gebouw dat is opgeleverd in de buurt. Solo bestaat uit 80 huurappartementen, waarvan 7 atelierwoningen, 10 Friendswoningen en 575 m² commerciële ruimte in de plint. Het markante gebouw met afgeronde hoeken heeft een eigentijds industrieel karakter met alzijdig doorlopende buitenruimten.

CAB Rondom, Solo | Zecc Architecten, opdrachtgever: Keystone Vastgoed

Voor de Rietveldprijs en de Truus Schröderprijs 2024 komen projecten in aanmerking die in 2022 en 2023 zijn opgeleverd binnen de gemeente Utrecht.