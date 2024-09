Genomineerd voor de Rietveldprijs (3): gebiedstransformatie Wisselspoor

De jury van de Rietveldprijs 2024 heeft de genomineerden bekendgemaakt. Vijf projecten uit de afgelopen twee jaar maken kans op deze Utrechtse architectuurprijs. De genomineerde projecten komen in aanmerking voor de Rietveldprijs 2024, te kiezen door de vakjury, en maken tevens kans op de DUIC Publieksprijs.

De projecten maken bovendien kans op de Truus Schröderprijs voor goed opdrachtgeverschap, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt.

DUIC zal de komende weken de genomineerde projecten uitlichten met video’s. Vanaf 1 oktober kan het publiek zijn stem uitbrengen op een van de vijf projecten. Het project met de meeste stemmen wint de DUIC Publieksprijs.

Genomineerd: gebiedstransformatie Wisselspoor, fase 1 |

Wisselspoor is een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling waarbij het voormalig bedrijventerrein van NS in de Spoorzone aan de 2e Daalsedijk wordt getransformeerd tot een stedelijk woon-werkmilieu. Er is ingezet op het behoud van industrieel erfgoed zoals de oude hallen en delen van wissels en sporen.

Studioninedots en Delva Landscape Architecture, opdrachtgever: Synchroon

Voor de Rietveldprijs en de Truus Schröderprijs 2024 komen projecten in aanmerking die in 2022 en 2023 zijn opgeleverd binnen de gemeente Utrecht.