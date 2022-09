Genomineerd voor de Rietveldprijs (4): de Catharijnesingel Zuid

De jury van de Rietveldprijs 2022 heeft de genomineerden bekendgemaakt. Vijf projecten uit de afgelopen twee jaar maken kans op deze Utrechtse architectuurprijs. De genomineerde projecten komen in aanmerking voor de Rietveldprijs 2022, te kiezen door de vakjury, en maken tevens kans op de DUIC Publieksprijs.

DUIC licht de genomineerde projecten uit met video’s. Vanaf 1 oktober kan het publiek zijn stem uitbrengen op één van de vijf projecten. Het project met de meeste stemmen wint de DUIC Publieksprijs. Beide prijzen zullen op zondag 20 november uitgereikt worden in Post Utrecht (Bibliotheek Neude).

Catharijnesingel Zuid (tussen Marga Klompébrug en Bartolomeïbrug)

Het ontwerp van OKRA landschapsarchitecten bouwt voort op het historische park van Zocher, maar voegt daar klimaatadaptatie en biodiversiteit aan toe. Er is voorzien in regenwateropslag en de oever is beplant met gevarieerde vegetatie. Een bijzondere steiger dient als rustplek.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.