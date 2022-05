Handtekeningen gezet; ontwerp van nieuw cultuurhart Berlijnplein in Utrecht kan beginnen

Met een theatrale voorstelling werden woensdagochtend de handtekeningen gezet waarmee de ontwikkeling van cultuurhart Berlijnplein in Utrecht mogelijk gaat worden. De raad besloot vorig jaar om 45,2 miljoen euro vrij te maken en nu kan er echt begonnen worden met het ontwerp.

Berlijnplein moet de komende jaren getransformeerd worden van een cultuurplein met tijdelijke paviljoens naar een cultuurhart met permanente gebouwen voor cultuur en ondernemers. Nu is er al van alles te beleven, maar dat moet veel meer een vaste vorm gaan krijgen. Vorig jaar maakte de gemeenteraad al geld beschikbaar maar het echte ontwerpproces moet nog beginnen.

De gemeente Utrecht, stadslab RAUM, ontwikkelpartner DePlaatsmaker, creatieve broedplaats Kanaal30 en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht hebben hiervoor vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Gezamenlijk gaan zij een permanente invulling geven aan Berlijnplein. Het consortium De Pleinmakers heeft de opdracht gekregen deze plek te ontwerpen, te bouwen en te beheren.

Het consortium heeft een eerste schets gemaakt van hoe de permanente gebouwen en publieke ruimte op Berlijnplein, de plek waar dit alles gaat gebeuren, er uit kan komen te zien. De komende tijd wordt er met alle partijen en omwonenden hier samen verder aan getekend.

Landelijke allure

“Op Berlijnplein ontstaat een cultuurhart met landelijke allure zoals we dat nergens in Nederland kennen. Met spannende cultuur en nieuwe kunstvormen dankzij co-creatie met omwonenden en makers uit verschillende disciplines als dans, muziek, toneel en beeldende kunst”, zegt wethouder Anke Klein (Cultuur). “Het publieksprogramma Berlijnplein wordt als een festival dat continu gaande is. Je beleeft dans en theater, struint door een expositie, doet mee aan een stadsdebat, bezoekt een presentatie of neemt even plaats op een bankje om te genieten van alle indrukken.”

Wethouder Klaas Verschuure vertelt: “We bouwen in Leidsche Rijn aan een heel nieuw stadscentrum. Met het Berlijnplein krijgt dit centrum een bruisend en kloppend hart. Creativiteit en ondernemerschap komen hier samen met cultuur en circulariteit. Iets waar veel bewoners blij van worden en behoefte aan hebben. En iets waar we trots op mogen zijn.”

In 2023 ligt er naar verwachting een definitief ontwerp. Eind 2025 de nieuwbouw met onder meer expositie- en presentatieruimtes, studio’s, ateliers, horeca en werkplaatsen gereed.