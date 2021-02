Utrecht investeert ruim 45 miljoen euro in culturele hart Berlijnplein; ‘Dit is het laatste puzzelstukje’

De langgekoesterde wens om van het Berlijnplein een groot cultureel centrum van Utrecht te maken is weer een stap dichterbij. Al langer staan er op een deel van het plein gebouwen waar allerlei evenementen worden georganiseerd, maar dit worden er in de toekomst veel meer. “Het is het laatst ontbrekende puzzelstukje in Leidsche Rijn”, zegt wethouder Anke Klein.

Stadslab RAUM is vier jaar geleden op het Berlijnplein gestart met het organiseren van culturele activiteiten. In korte tijd zijn daar Goede Vrijdag, het Nieuw Utrechts Toneel (NUT), Jonge Honden, SHIFFT, IRC, 155 en Buurtwerkkamer bijgekomen. Ook de HKU heeft inmiddels laten weten naar het Berlijnplein te komen.

Gebouwen

Op het deel van het Berlijnplein waar nu onder andere RAUM te vinden is komen allerlei gebouwen met onder andere studio’s, voor dans, theater en muziek, een presentatieruimte, ateliers, horeca, werkplaatsen voor onderwijs en creatieve industrie.

Het hele gebied beslaat straks 9.200 vierkante meter, nu is dat nog 600 vierkante meter én alles wordt op een circulaire manier gebouwd. Dat wil zeggen dat er naast gebruik van herbruikbare of hergebruikte materialen, ook gebouwen worden ontworpen die in de toekomst verschillende functies kunnen krijgen. Voor het totale project is een bedrag van 45,2 miljoen begroot.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Partners

“We hebben dit al lang geleden beloofd”, zegt wethouder Anke Klein. Maar voordat de eerste schop de grond ingaat moet er echter nog wel het een en ander gebeuren. “We gaan nu starten met een aanbesteding voor de ontwikkelaar van het gebied. Hoe het precies wordt qua inrichting gaan we vormgeven met de partijen die zich hier vestigen.” Het idee is dat de eerste gebouwen in 2025 verrijzen.

Klein noemt de plannen ‘het laatste puzzelstukje’ voor Leidsche Rijn. “Wonen was er natuurlijk al lang in dit gebied en sinds de oplevering van Leidsche Rijn Centrum werden daar de winkels aan toegevoegd. Nu komt daar ook cultuur bij.”

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Trots

Donica Buisman, directeur van RAUM, zegt trots te zijn op de plannen. “Het hele gebied wordt opnieuw ingericht. Ik ben blij dat er niet een groot pand komt, maar allerlei verschillende gebouwen met publieke buitenruimtes. We willen met het gebied aansluiting vinden op de stad en ook op het aanbod uit de stad.”

Greg Nottrot is zakelijk directeur van het NUT. “Ik vind het tof om met zijn allen te bouwen aan de identiteit van dit gebied, met betrokkenheid van de bewoners. Wat ik daarnaast mooi vind is dat het Berlijnplein een volwassen gebied is met een landelijke allure.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Brand

In november 2020 verwoestte een brand het theatergebouw van het NUT. Vier minderjarigen werden daar toentertijd voor aangehouden. Op de plek van het gebouw staan nu twee loodsen.