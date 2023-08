Hoe gaat Utrecht de miljoenen euro’s voor culturele initiatieven verdelen?

Nog een paar maanden en dan kunnen alle culturele initiatieven in Utrecht weer een aanvraag doen voor subsidie. Er is jaarlijks meer dan 50 miljoen euro beschikbaar, waarvan zo’n 18 miljoen euro nog onbestemd is. Instellingen van wie de aanvraag wordt goedgekeurd, kunnen meerdere jaren rekenen op financiële steun. Het is een belangrijk moment voor cultureel Utrecht.

Elke vier jaar publiceert de gemeente de zogenoemde Cultuurnota. Dit is een plan over het cultuurbeleid van de stad waar ook in vermeld staat hoe al het subsidiegeld verdeeld gaat worden. Aan de hand van dit document, die deze keer de titel Kleur Bekennen heeft gekregen, kunnen instellingen een vierjarige subsidie aanvragen. Het aanvragen kan in december beginnen waarna nog een hele selectieprocedure is, er worden vaak meer aanvragen gedaan dan dat er geld beschikbaar is.

Voor de jaren 2025-2028 is er elk jaar ruim 50 miljoen euro beschikbaar. Een groot deel hiervan heeft al een bestemming. TivoliVredenburg krijgt bijna 11,9 miljoen euro, Centraal Museum 8,5 miljoen euro en de Stadsschouwburg 7,3 miljoen euro. Voor het programma op het Berlijnplein is ook jaarlijks 3,8 miljoen euro beschikbaar.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Vierjarige subsidie

De aanvraagronde die eind dit jaar start gaat over de vierjarige subsidie. In die pot zit elk jaar 17,2 miljoen euro. Instellingen van wie de aanvraag wordt goedgekeurd, kunnen vier jaar lang rekenen op financiële steun. Voor veel culturele instellingen dus erg belangrijk. Op dit moment krijgen bijvoorbeeld Ekko, Museum Speelklok, ’t Hoogt, De Helling, Theater Kikker, Le Guess Who? en nog tientallen anderen jaarlijks geld.

Maar wie mag er allemaal geld aanvragen? Het geld is bedoeld voor professionele culturele initiatieven, die ook de afgelopen jaren al actief zijn geweest. Hele nieuwe organisaties maken dus geen kans.

De gemeente Utrecht ziet graag een pluriform, divers en inclusief cultuuraanbod met ruimte voor ontwikkeling en creatief vermogen voor de hele stad. Voor alle bewoners in de stad moet eigenlijk wel iets te kiezen zijn, is het idee. De culturele instellingen die straks geld krijgen moeten dus gezamenlijk een goed mix van aanbod hebben. Uiteindelijk worden de aanvragen beoordeeld op artistiek- inhoudelijke kwaliteit, betekenis voor de stad en uitvoerbaarheid.

Uiteraard zijn er nog pagina’s volgeschreven met verder beleid en visies hierover. Uiteindelijk gaat een externe groep deskundigen kijken naar alle aanvragen waarna er een advies wordt uitgebracht aan de gemeente Utrecht.

Gemeenteraad

De Cultuurnota is een plan van het college van B&W. De gemeenteraad moet dit nog goedkeuren. In augustus en september wordt erover vergaderd waarna de politieke partijen mogen stemmen. In december kunnen de aanvragen ingediend worden en in de loop van volgend jaar moet duidelijk worden welke culturele initiatieven gesteund gaan worden. Los van de subsidies uit de Cultuurnota geeft de gemeente ook geld op andere manieren uit aan kunst en cultuur in Utrecht.

Reactie wethouder



“Met de nieuwe cultuurnota willen we alle creatieve makers de kans geven om hun unieke zelf te zijn. We dagen ze uit om scherpe keuzes te maken en daardoor eigenheid te tonen. Niet alles is voor iedereen, maar er moet voor iedereen wat te kiezen zijn op het gebied van cultuur”, zegt wethouder Eva Oosters. “Daarom is de aanvraagprocedure verhelderd en zijn criteria verruimd. Zo maken we de meerjarige regeling toegankelijker en kan een bredere groep makers aanspraak maken op meerjarige subsidie van de gemeente”.