Hoe metalband Phantom Excaliver voor hun eerste optreden buiten Japan terechtkwam in dB’s in Utrecht

Dat dB’s een waardevolle plek is voor lokale bands uit Utrecht mag ondertussen bekend zijn, maar het podium weet ook muzikanten van ver buiten de stad te strikken. Zo stond dit weekend de Japanse metalband Phantom Excaliver op het programma voor hun eerste optreden in het buitenland.

Phantom Excaliver treedt al heel wat jaren op in Japan, maar van een optreden in Europa was het nog niet gekomen. De zanger van de groep noemt zich Kacchang, en er is sprake van enige taalbarrière – hij verontschuldigt zich op het podium nog voor zijn Engels. De band heeft enige mate van populariteit, maar ‘beroemd’ zijn ze niet. “Ik werk bijvoorbeeld gewoon ook als barman in de Rock Inn DICE in de Tokiose wijk Shinjuku.” Toch zijn ze in Europa terechtgekomen voor twee optredens, waarvan dus de eerste in dB’s.

“We hebben een bandcompetitie gewonnen in Japan waardoor we op mogen treden op Wacken Open Air”, vertelt de frontman van de band. Dit festival in Duitsland is een van de grootste evenementen wereldwijd voor liefhebbers van metal. Er werd een crowdfunding opgestart en de band wist meer dan 18.000 euro op te halen om de reis te bekostigen. Op donderdag 3 augustus staat de band daar op het podium.

‘Het was geweldig, en het publiek was uitzinnig’

“Nadat we op Instagram hadden aangekondigd dat we op Wacken mogen optreden kreeg ik ineens een berichtje, of we ook niet in dB’s wilden optreden, dat wilden we maar al te graag.”

Dat berichtje kwam van Rutger van Noordenburg, hij speelt in verschillende bands en tourt wereldwijd: “Maar mijn eerste show in Japan was met mijn Utrechtse band Shinigami. Phantom Excaliver speelde die avond voor ons, we waren niet alleen onder de indruk er was ook direct een click. We hadden veel plezier met elkaar. Toen ik hoorde dat ze de metal battle Japan hadden gewonnen heb ik ze benaderd en samen met Sidney Simon dit mogelijk gemaakt.” Sidney Simon is bij dB’s medeverantwoordelijk voor de organisatie van Big Ass Metal Fest. “Hij, en heel dB’s, bewegen hemel en aarde om bands een kans te geven.”

Het Utrechtse podium schreef over het spontaan georganiseerde optreden: “Iedereen weet dat Japanse bands net dat beetje extra gekte hebben en Phantom Excaliver is daarop geen uitzondering. Keiharde en retestrakke metal maar dat met een flinke scheut Japanse umami, dus extra weird en met een extra bite.”

Rutger: “Het optreden was geweldig, ik had ze voor de laatste keer zes jaar geleden live gezien maar ze zijn muzikaal flink gegroeid. En het plezier spat er nog steeds van af.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Zo stond Phantom Excaliver dus ineens in Utrecht. Kacchang, die met een lichtgevend zwaard op het podium stond, laat na het optreden weten: “Het was geweldig, en het publiek was uitzinnig.” Ook de andere leden van de band; gitarist Matsu, bassist Tomo-P en drummer Yusaku hebben genoten.

Domtoren

Natuurlijk wilde de band ook de stad Utrecht zien. Kacchang was hier dan wel voor het eerst, hij had de Domtoren al eens gezien. In Japanse provincie Nagasaki staat namelijk een replica van het Utrechtse icoon, van 105 meter hoog. “Toen ik hier in Utrecht was dacht ik ‘maar dit is de echte Domtoren’. De historische binnenstad is prachtig, ik zou hier nog wel vaker willen komen.”

De groep reist nu door voor het optreden op Wacken Open Air. “We gaan ons best doen in Duitsland en met Japanse energie optreden voor onze fans. We willen Duitsland verrassen.”