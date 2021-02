Honderden mensen luisteren naar Daft Punk vanaf de Utrechtse Domtoren

Honderden mensen stonden zaterdagochtend in de omgeving van de Utrechtse Domtoren te luisteren naar het optreden van stadsbeiaardier Malgosia Fiebig. Vanaf ongeveer 11.30 uur speelde zij verschillende liedjes van Daft Punk.

Eerder deze week maakte het Franse danceduo bekend na 28 jaar te stoppen. In al die jaren hadden ze verschillende hits, waaronder Get Lucky, One More Time en Around The World. Daft Punk heeft hiermee een flinke stempel gedrukt op de ontwikkeling van elektronische popmuziek.

Vanwege het nieuws besloot Fiebig zaterdagochtend verschillende liedjes van Daft Punk te spelen. Dit doet zij overigens vaker bij artiesten die om wat voor reden dan ook in de actualiteit zijn. Zo speelde ze al nummers van Avicci, Van Halen, Prince, The Beatles en Radiohead op het carillon van de Domtoren.

Toen het concert zaterdagochtend begon stonden er honderden mensen rond de Dom. Na afloop van ieder nummer klonk er dan ook luid applaus. Bekijk hieronder een aantal video’s waarin Fiebig te horen is.