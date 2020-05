In de vierde aflevering DOMcast volgen makers Joods gezin uit Utrecht

Geschiedenisstudenten van de Universiteit Utrecht hebben een nieuwe podcast gepubliceerd. In de vierde aflevering van DOMcast: Uitzicht op het verleden wordt het onderzoek naar een Joods gezin dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Utrecht woonde voortgezet.

De studenten en cultuurhistoricus Pim Huijnen beantwoorden in de podcast vragen van Utrechters. Zoals de naam al doet vermoeden staat DOMcast: Uitzicht op het verleden in het teken van de historie van de stad. De studenten willen vragen over de stad onderzoeken en delen met het grote publiek. Met de podcasts willen ze een kijkje bieden in de keuken van historisch onderzoek.

De afleveringen worden in de loop van het onderzoek gepubliceerd, zodat de luisteraar steeds op de hoogte blijft van de richting die het onderzoek neemt en de vragen die nog open staan.

Aflevering vier

Ook in de vierde aflevering volgen de makers het Joodse gezin dat ooit op de Jan van Scorelstraat woonde. Net als andere Nederlandse Joden zou de familie hard geraakt worden door het bewind van de bezetter en stond hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog in teken van overleven.

Via hun eigen onderzoek en de hulp van een expert ontrafelen de studenten van de podcast het verhaal van de Joodse familie en hoe het hen verging tijdens de rest van de Tweede Wereldoorlog.