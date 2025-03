Kasteel de Haar in Utrecht opent tuinseizoen met vernieuwd park en horecapaviljoen

Afgelopen vrijdag luidde Kasteel de Haar in Utrecht het nieuwe tuinseizoen in met de feestelijke opening van het vernieuwde horecapaviljoen in het park. Vanessa, barones van Zuylen van Nijevelt verrichtte de ceremonie en markeerde daarmee ook andere recente vernieuwingen in het park.

Het horecapaviljoen, gelegen in het hart van het park, heeft zowel interieur als exterieur een volledige metamorfose ondergaan en draagt sinds 28 maart officieel de naam Tuynhuis Gabrielle. Vanessa, dochter van de laatste kasteelheer baron Thierry en zijn echtgenote Gabrielle, onthulde het naambord op de gevel.

Krakelingstructuur

Naast de opening van Tuynhuis Gabrielle zijn enkele oorspronkelijke ontwerpdetails van landschapsarchitect Hendrik Copijn teruggebracht. In het midden van de Kruisvijver spuit nu een fontein, zoals die rond 1900 in de oorspronkelijke plannen was opgenomen.

Ook is een historisch wandelpad, dat 25 jaar geleden verdween, opnieuw aangelegd volgens het 125 jaar oude ontwerp. Hierdoor is de kenmerkende padenstructuur, bekend als de ‘krakeling’, weer compleet en binnenkort toegankelijk voor bezoekers.

Kasteel de Haar en het omliggende park zijn dagelijks geopend. Vanaf 27 april kunnen bezoekers op zondagen deelnemen aan tuinrondleidingen met een gids. Tuynhuis Gabrielle is geopend in weekenden, op feestdagen en tijdens schoolvakanties in regio Midden, van 12.00 tot 17.00 uur.