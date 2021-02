Kijk vanavond naar de Oudegrachtconference van stadscomedian Patrick Meijer

De stadscomedian van Utrecht, Patrick Meijer, verzorgt vanavond de eerste Oudegrachtconference. Daarmee opent hij het Utrecht International Comedy Festival (UICF). Het optreden is vanaf 20.00 uur te volgen via de Facebookpagina van DUIC.

Het Utrechtse comedy festival gaat online en mikt op wereldwijd publiek. De negende editie van UICF vindt dit jaar geheel online plaats.

In 2020 riep het festival het ambt van stadscomedian van Utrecht in het leven. Patrick Meijer is de huidige bekleder en treedt vanavond op. Het optreden is om 20.00 uur te volgen via de Facebookpagina van DUIC. Verwacht een poëtische, vreemde maar hilarische performance van deze twee meter lange Utrechter.

De rest van het festival

Van 19 februari tot 17 maart kunnen festivalgangers meer dan twintig live shows meemaken. De meeste streams worden uitgezonden vanuit een speciaal gebouwde studio in het oude Tivoli-complex in Utrecht. Daarnaast zijn er voorstellingen van buitenlandse comedians vanuit onder meer Londen, Dublin, New York en Los Angeles.

Volgens artistiek leider Jeroen Pater wegen de online mogelijkheden ruimschoots op tegen de beperkingen, zoals het gemis van live publiek: “Sommige dingen worden juist makkelijker. Mensen hoeven niet meer naar Utrecht te komen, ze hoeven zelfs hun huis niet uit en we kunnen een wereldwijd comedypubliek aanspreken. De kaartjes zijn ook nog goedkoper. Je moet alleen niet verwachten dat het dezelfde ervaring is als een live show. Dit is juist een kans om iets heel nieuws te beleven.”