Koningin Máxima aanwezig bij tentoonstelling over Marokkaanse mode in Centraal Museum Utrecht

Koningin Máxima was woensdag aanwezig bij de tentoonstelling MODA in het Centraal Museum. De tentoonstelling, over Marokkaanse mode, is te bezoeken tot en met 2 maart 2025.

Koningin Máxima bracht woensdag als eerste een bezoek aan de tentoonstelling in het Centraal Museum. Ze sprak daar met ontwerpers over hun werk en inspiratie, en ontmoette ook andere makers uit MODA en medewerkers van het Centraal Museum.

In MODA, spreektaal voor mode in het Marokkaans en Tamazight, zetten makers met Marokkaanse roots de toon. “Met MOḌA willen we de energie overbrengen van hedendaagse makers met een relatie tot Marokko. Voorbij de stereotypering, van high fashion tot streetwear en van hyperlokaal tot internationaal; MOḌA bruist”, zegt Ninke Bloemberg, conservator mode bij het Centraal Museum.

Tijdens de opening gaven co-curatoren Zineb Seghrouchni en Ninke Bloemberg hun visie op mode. Samen overhandigden zij het eerste exemplaar van het boek MOḌA aan de koningin, waarna ze de tentoonstelling bezocht. Na deze besloten opening, volgde een tweede feestelijke opening voor meer dan 600 genodigden. Vanaf vandaag is de tentoonstelling toegankelijk voor het publiek.