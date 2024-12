Krijgt Utrecht een Herman Berkienstraat? Wel als het aan DUIC-columnist Koos Marsman ligt

Een deel van de 45 straten in de nieuwe woonbuurt Papendorp/Groenewoud wordt vernoemd naar Utrechtse kunstenaars, maar welke namen het worden is nog niet bekend. Mensen kunnen tot en met 31 januari 2025 ideeën insturen en DUIC-columnist Koos Marsman heeft al een suggestie gedaan; de Herman Berkienstraat.

De nieuwe buurt wordt tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de snelweg A2 gebouwd. Er komen in totaal 45 straten, pleinen, lanen en paden. De Commissie Straatnaamgeving heeft al besloten dat een deel vernoemd moet worden naar Utrechtse kunstenaars, en in het bijzonder schilders en beeldhouwers.

Op de website van de gemeente kunnen mensen zowel voorstellen doen als voorstellen steunen. Bert van der Leck, Gerrit Rietveld, Sigurd Cochius, Dick Bruna, Dirkje Kuik en Martine Vlieger zijn al ingediend. Daarnaast heeft Koos Marsman Herman Berkien aangedragen als mogelijk nieuwe straatnaam. Hieronder legt hij in zijn nieuwe column uit waarom hij wil dat Utrecht een Herman Berkienstraat krijgt.

Herman Berkienstraot

Mense, zo op ’t end van ’t jaor ’n goe berich: we kenne d’r an gaon werreke da Herreman Berkien (1942-2005) ’n straot in Uterech naor zich genoemp krijg. Da zou toch maor mooi zijn daj’ ken zegge daj’ in de Herman Berkienstraot woant.

De geminte heb in ze wijsheid besloate da d’r in ’n nieuw buurtsjie in Leidsche Rijn straote genoemp moge worre naor (overleje) Uterechse kunstenaors. En wij Uterechters moge zellef daor kandidaote voor anlevere. Da he’k medéen gedaon en dus Herreman Berkien, de mees toanangevende Uterechse caberetier, angemeld. En as u lezer naor die website toe gaot en daor op ’n duimpie klik om ’t voorstel te steune, kenne we verwachte da de geminte d’r nie meer omheen ken om ’n Herman Berkienstraot an te wijze.

Natuurlijk ben ‘k medéen mè u eens da zo’n Berkienstraot eigelijk erreges in Hoograove/Lunette, waar ie lange tijd heb gewoand, of in de binnestad zou motte zijn, maor da lijk nie zo eenvoudig. Dus legge we ons neer bij ’n straotsjie, laontsjie of zellefs pleintsjie in ’t buurtsjie da Papendorp/Groenewoud gaot hete en lig tusse de A2 en ’t Amsterdam-Rijnkanaol.

De weduwe van Herreman, Inge, he’k natuurlijk gevraog wa ze d’r van von as we probere ’n straot naor Herreman genoemp te krijge en ze vin ’t geweldig. Maor, zeg u, as u die website van de geminte naoder heb bestudeerd… ze vragen naor naome van schilders en beeldhouwers. Da ken weze, maor dan komp d’r nog niks terech van ’n Herman Berkienstraot.

Kijk, ‘k hoop dazze straote gaon noeme naor de legendaorische Uterechse schildes en beeldhouwes zo as Dirkje Kuik, Pieter d’Hont, Theo van de Vathorst, Jopie Moesman, Jan Rodrigo, Ad Jenner, Erika Visser, enzovoort (de lijs is lâng). Maor we kenne ons nu nie door de neus laote bore da d’r ’n straot naor Herreman wor genoemp.

En da hoef ook nie wan nog nie zo lang geleje wer bekend da Berkien naos ze werrek as komiek ook schilderde. Vorig jaor nog was d’r in ’n lokaol an de Achter Clarenburg ’n tetoanstelling gewijd an ze schilderije.

En daorom, op naor de Herman Berkienstraot.

Koos Marsman

Wil jij ook dat er een Herman Berkienstraat komt? Ga naar de website, bekijk de ingediende voorstellen en vink het duimpje aan bij de nominatie van Herman Berkien. Om deel te kunnen nemen moet je je wel registreren en daarna inloggen.