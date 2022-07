Kunstenaar Joyce Overheul genomineerd voor Kunstenaar van het jaar verkiezing

Joyce Overheul, onder meer bekend van het beeld van Truus van Lier dat in het Utrechtse Zocherpark staat, maakt kans om ‘kunstenaar van het jaar’ te worden. Samen met 90 anderen is zij genomineerd voor de Kunstenaar van het jaar verkiezing van Stichting Kunstweek.

Het standbeeld van de Utrechtse verzetsvrouw werd op 22 april van dit jaar onthuld. “Ik heb sindsdien heel veel reacties gehad en ik werd zelfs een paar keer herkend op straat. Toen ik bijvoorbeeld een keer mijn atelier aan de Vlampijpstraat uitliep riep iemand: ‘hé Joyce van het beeld van Truus’. Dat is echt heel leuk.”

Ook is zij nog een paar keer teruggegaan naar het beeld in het Zocherpark. “Ik zie dat veel mensen even stil blijven staan bij het standbeeld. Ze lezen dan bijvoorbeeld het informatiebord of praten over wat Truus in de oorlog heeft gedaan. Ik had dat niet verwacht en het is mooi om te zien.”

Nominatie

Nu is Joyce samen met 89 andere kunstenaars genomineerd. Dit werd gedaan door 100 kunstkenners. “Het is een beetje omslachtig maar nu mag iedereen op twee kunstenaars stemmen, waarvan er minimaal één genomineerd moet zijn. Uiteindelijk blijven er 25 mensen over, waar vervolgens weer de 100 kunstkenners op mogen stemmen. Deze ronde leidt tot 8 finalisten en op 19 november wordt bekend wie de kunstenaar van het jaar is.”

Joyce zegt blij te zijn met haar nominatie en ze hoopt dat op deze manier haar werk nog meer in beeld komt. “Op de website van Stichting Kunstweek staat het beeld van Truus, maar ook een wandkleed dat ik heb gemaakt. Hierdoor zien mensen dat ik verschillende dingen maak en daardoor niet alleen degene van het beeld van Truus word. Andersom kan het ook zo zijn dat het beeld hierdoor landelijk bekender wordt.”

Mensen die graag hun stem uit willen brengen kunnen dat doen op de website van Stichting Kunstweek.