Monument Truus van Lier is onthuld in Utrechts Zocherpark; ‘Happy birthday tante Truus’

Op de dag dat Truus van Lier haar 101ste verjaardag zou vieren werd het standbeeld van de Utrechtse verzetsvrouw onthuld in het Zocherpark. Veel mensen waren bij de onthulling, onder meer enkele familieleden, kunstenaar Joyce Overheul en wethouder Anke Klein.

Voordat het monument werd onthuld kregen sommige mensen de gelegenheid om iets te zeggen, zo ook Michèle van Lier. “Truus was de nicht van mijn opa en dus mijn oudtante. Ik heb haar nooit ontmoet, maar toch heb ik een speciale band met haar. De familie is erg ontroerd vanwege dit beeld en de vele aandacht die naar Truus is gegaan. Mijn oudtante zou vandaag 101 zijn geworden en ik weet zeker dat ze dat ook had gehaald. Happy birthday tante Truus!”

Een vuist

Wethouder Klein sprak over een ‘hele belangrijke dag’, waarop een bijzondere vrouw wordt geëerd. “De rol van vrouwen in het verzet is altijd onderbelicht gebleven. Dit beeld is dan ook niet alleen een blijvend eerbetoon aan Truus, maar aan alle vrouwen die zich in tijden van oorlog hebben ingezet voor de vrijheid. Het conflict in Oekraïne confronteert ons weer met het harde feit dat oorlogen eigenlijk nooit weg zijn. We moeten een vuist maken tegen tirannie en onrecht, het beeld is er dan ook voor de helden van nu.”

Nadat het monument was onthuld kreeg iedereen de mogelijk om een narcis bij ‘Truus’ neer te leggen. De eerste die dat deden waren de wethouder en de familieleden.