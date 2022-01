Lichtprojecties op gebouwen binnenstad Utrecht blijven langer stralen

Wie de afgelopen week door de binnenstad liep was het misschien al opgevallen; het lichtproject Kleur de Stad is nog steeds te zien. Het project waarbij via lichtprojecties kindertekeningen en andere ontwerpen op gebouwen geprojecteerd worden, is verlengd.

Kleur de Stad is vanwege het succes verlengd tot 9 januari. De projecties zijn dus nog de hele week te zien zijn op de gevel van Wittevrouwenstraat 44, het Stadhuis aan de zijde van het Stadhuisplein, de achtergevel van It's a Present vanaf de Lichte Gaard, de Winkel van Sinkel aan de Oudegracht, brasserie de Utrechter op Vredenburg en De Schoenmaker op de Steenweg. De projecties zijn dagelijks te bewonderen tussen 17.00 en 21.00 uur en vormen daarmee een tijdelijke aanvulling op de 27 lichtkunstwerken van Utrecht Lumen. Naast Mr. Beam zijn ook Centrummanagement Utrecht en Utrecht Marketing initiatiefnemers van het project Kleur de Stad. Gekoppelde berichten Utrecht Lumen brengt Utrechters langs 27 spectaculaire lichtkunstwerken in de stad Verspreid over Utrecht zijn 27 lichtkunstwerken te zien. Sommige stammen nog uit het vorige millennium,… Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

