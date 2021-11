Utrecht Lumen brengt Utrechters langs 27 spectaculaire lichtkunstwerken in de stad

Verspreid over Utrecht zijn 27 lichtkunstwerken te zien. Sommige stammen nog uit het vorige millennium, waaronder de vliegende schotel op de gevel van De Inktpot en andere zijn onlangs geïnstalleerd. Al deze kunstwerken zijn nu samengebracht onder de noemer ‘Utrecht Lumen’.

Utrecht Lumen is een gezamenlijk project van de gemeente en Utrecht Marketing. Al sinds de jaren ’90 zijn er lichtkunstwerken in de stad te vinden. Sommige werken waren in eerste instantie tijdelijk bedoeld als onderdeel van een tentoonstelling. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de vliegende schotel en REBUS die onlangs aan de zijgevel van het Beatrixtheater is opgehangen. Maar omdat deze werken onder een deel van de bevolking erg geliefd waren, zijn ze nog steeds te zien.

In 2010 werd in de Utrechtse binnenstad Trajectum Lumen gerealiseerd. Dit zijn verschillende lichtkunstwerken die via een bepaalde route allemaal te zien zijn. Een deel van deze werken is opgenomen in Utrecht Lumen.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Route

Vanaf aanstaande zaterdag kunnen geïnteresseerden onder begeleiding van een VVV-gids deelnemen aan een rondleiding. Ook kunnen mensen op eigen houtje de kunstwerken van Utrecht Lumen bekijken. Het unieke aan de werken is volgens Utrecht Marketing dat ze allemaal een verhaal vertellen over de locatie waar ze te zien zijn. Dit kan gaan over de geschiedenis, de bewoners of de functie van het pand.

“Utrecht Lumen is een sfeervolle manier om ’s avonds of ’s nachts Utrecht te ontdekken, ook de minder bekende maar prachtige plekken”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “Volgend jaar zal Utrecht Lumen uitbreiden met nog drie kunstwerken en zodra de restauratie van de Dom klaar is, hoop ik dat ook het internationaal befaamde In Lumine Tuo weer zal stralen.”

Op de website van Utrecht Lumen is achtergrondinformatie over de werken te vinden en ook zijn er routes te downloaden.