Museum Catharijneconvent zoekt architect voor grote verbouwing

Museum Catharijneconvent maakt zich op voor het grootste project uit zijn geschiedenis: een verbouwing die de jaarlijkse bezoekerscapaciteit van 100.000 naar 160.000 personen tilt. Het museum is nog wel op zoek naar een architect.

De interesse in religie groeit, ook in het erfgoed van het christendom, merkt Museum Catharijneconvent. Er komen meer mensen voor de tentoonstellingen, schoolkinderen komen er vaker met hun klas en ook de familietentoonstellingen worden steeds populairder.

Het museum zegt de toestroom niet aan te kunnen. Het laatmiddeleeuwse kloostercomplex komt ruimte tekort. Marieke van Schijndel, algemeen directeur van Museum Catharijneconvent: “Het kloostergebouw is ons grootste collectiestuk. Niet voor niets draagt het museum dezelfde naam als het laatmiddeleeuwse klooster. De noodzakelijke extra ruimte mogelijk maken, het kloostergebouw centraal stellen én een fantastische bezoekersbeleving garanderen stelt ons voor een uitdagende opdracht.”

Monumentale waarde

Plannen voor de grote verbouwing zijn er al: in een van de bestaande gebouwen komt een tentoonstellingspaviljoen. In ’beeldbepalende’ nieuwbouw moet de entree en het museumcafé komen. Dit is allemaal voor de ontvangst van het groeiende aantal bezoekers. Bij de nieuwbouw wordt de monumentale waarde van het complex ‘met groot respect’ behandeld.

Museum Catharijneconvent is nog op zoek naar een architect. Dat kan naar verwachting nog wel een flinke tijd duren, want het gaat via een Europese aanbesteding. Dit jaar nog wordt er een selectie gemaakt van vijf architectenbureaus. Pas als de verdere plannen zijn uitgewerkt, wordt het duidelijk wanneer de verbouwing kan beginnen.

De kosten voor de verbouwing worden tussen de 30 en 35 miljoen euro geschat. De ambitieuze plannen vragen om extra steun van particulieren, fondsen en overheden.

Tijdens de verbouwing wil het museum zo kort mogelijk, of liever helemaal niet sluiten.