Muzikaal feest op Domplein in Utrecht vanwege uitgepakte Domtoren

Omdat de Domtoren nagenoeg weer helemaal te zien is, werd zaterdagavond op het Domplein in Utrecht een muzikaal feest georganiseerd. Anne-Maartje Lemereis, componist des vaderlands, had speciaal voor de gelegenheid een muziekstuk gecomponeerd.

De afgelopen maanden werd de steiger, die in 2019 vanwege de restauratie rondom de Domtoren werd gebouwd, langzaam afgebroken. Halverwege augustus werd de Jacob van Eyckpassage afgesloten omdat toen het laatste deel, zoals onder meer de draagconstructie, werd weggehaald.

De gemeente sprak destijds de verwachting uit dat de bouwplaats uiterlijk 30 augustus zou zijn opgeruimd, maar dat is niet gelukt. De doorgang onder de Domtoren is nog steeds afgesloten en deel van de steiger is nog niet afgebroken.

Dom Unveiled

Desondanks werd zaterdagavond met het muzikale feest ‘Dom Unveiled’ gevierd dat de kerktoren weer nagenoeg helemaal te zien is. Honderden mensen kwamen hiervoor samen op het Domplein. Utrechter Joris Linssen presenteerde het evenement.

Er werd muziek gemaakt op het Domplein door het Zuilens Fanfare Corps, Erik Bosgraaf op de blokfluit en Jorrit Tamminga maakte elektronische muziek. Vanuit de Domtoren zelf waren Malgosia Fiebig, die op het carillon speelde, en het Utrechts Klokkenluiders Gilde te horen.

Sint Maarten

Wanneer de steiger en de bouwplaats rond de Domtoren wel helemaal zijn verdwenen is niet bekend. De officiële oplevering van de Domtoren is op 9 november en is gekoppeld aan de viering van Sint Maarten, de beschermheilige van de stad. De mensen die meelopen met de Sint Maarten Parade verzamelen op het Domplein en voor aanvang van de wandeling wordt het einde van de restauratie gevierd.