De gerestaureerde Domtoren wordt op 9 november opgeleverd, met de onthulling van nieuwe verlichting

Na vijf jaar verscholen te zijn geweest achter steigerdoek, wordt op 9 november de gerestaureerde Domtoren officieel opgeleverd. Op deze dag, die samenvalt met de viering van Sint Maarten, wordt de nieuwe verlichting van het icoon van Utrecht voor het eerst aangezet. “De restauratie was echt een meesterwerk van vakmanschap”, zegt wethouder Dennis de Vries.



De restauratie van de Dom begon in 2019. De toren is van top tot teen schoongemaakt, en bijna 10.000 stenen zijn stuk voor stuk bekeken en waar nodig vervangen. Hierdoor kan de Dom weer vijftig jaar mee zonder groot onderhoud.

Begin deze week werd gevierd dat de lantaarn, het topje van de toren en vanwege onder meer gedetailleerd beeldhouwwerk het meest lastige deel om te restaureren, weer te zien was. De komende maanden wordt de steiger steeds verder afgebroken.

Activiteiten

In aanloop naar 9 november worden er al allerlei festiviteiten georganiseerd. Zo kan er gedineerd worden in de Michaelskapel, opent een pop-uptatoeagestudio de deuren en wordt tijdens een traploopwedstrijd een poging gedaan het record van 2.21 minuten uit 2016 te verbreken.

Verder verandert de Michaelskapel in een bioscoop en organiseert Koos Marsman de Grote Domtorenkwis. Daarnaast wordt aangesloten bij bestaande evenementen als de Stadsdag en Open Monumentendag. Ook komt er een educatief programma voor alle Utrechtse basisschoolleerlingen.

Verlichting

De officiële oplevering van de Domtoren is op 9 november en is gekoppeld aan de viering van Sint Maarten, de beschermheilige van de stad. De mensen die meelopen met de Sint Maarten Parade verzamelen op het Domplein en voor aanvang van de wandeling wordt het einde van de restauratie gevierd.

Zo zijn er een aantal korte toespraken en is er muziek, waaronder van stadsbeiaardier Malgosia Fiebig. Op het moment suprême wordt de nieuwe verlichting van de Domtoren aangezet, die uit verschillende kleuren en speciale effecten bestaat.

Op diezelfde avond organiseert de Stichting Utrechts eigenDom, die via bijdragen van de bevolking en het bedrijfsleven het overgrote deel van de financiering van die nieuwe verlichting mogelijk maakt, het laatste diner in de Domkerk waarmee geld wordt opgehaald. Het doel daarvan is om geld op te halen voor het onderhoud van de verlichting.

Meesterwerk

“Veel kinderen en nieuwe Utrechters hebben de Dom nog nooit in vol ornaat gezien”, zegt wethouder Dennis de Vries. “Nu de restauratie bijna is voltooid, weten we zeker dat we ‘em ook de komende decennia in al z’n pracht kunnen blijven zien. De restauratie was – en is – echt een meesterwerk van vakmanschap. Een topteam van beeldhouders, steenhouders, schilders en andere experts heeft in de afgelopen vijf jaar, door weer en wind, keihard aan het herstel van de toren gewerkt. Echte Utrechtse helden!”