Na teloorgang DOMUS nu ook De Utrechtse Muziekschool failliet

Het was al bekend dat De Utrechtse Muziekschool zou gaan stoppen, nu is ook het faillissement uitgesproken. Het is onduidelijk wat precies de gevolgen zijn voor de muziekdocenten en cursisten.

Bij De Utrechtse Muziekschool (DUMS) waren zo’n 70 docenten en enkele duizenden cursisten aangesloten. Na de teloorgang van DOMUS – waar DUIC al vaker over schreef – was het al bekend dat DUMS in zwaar weer verkeerde. De club mocht geen gebruik meer maken van het gebouw Domplein 4-5.

Vorige maand werd al bekend dat DUMS haar activiteiten ging stoppen. Deze week is ook formeel het faillissement uitgesproken. Op de website is nog te lezen dat er achter de schermen gewerkt wordt, zodat er in de nabije toekomst weer muzieklessen gegeven kunnen worden.