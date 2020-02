Naast rapper Snelle ook My Baby en Pip Blom op Bevrijdingsfestival Utrecht

De organisatie van het Bevrijdingsfestival heeft vrijdag de eerste namen van de editie van 2020 bekendgemaakt. Naast Ambassadeur van de Vrijheid Snelle treden op 5 mei ook onder meer My Baby, Josbros, Pip Blom, Real Derek, Retro deLuxe, Rumbaristas, Sevn Alias en GIAN op in Park Transwijk.

My Baby, Retro de Luxe, Rumbaristas en Sevn Alias betreden op het hoofdpodium en GIAN, Josbros, Pip Blom en Real Derek staan het Sena Performers Podium.

Ook zijn er in de aanloop naar het Bevrijdingsfestival weer verschillende Vrijheidscolleges. In Utrecht worden de Vrijheidscolleges gegeven door Shirin Musa, Dieuwertje Blok en Robert Vuijsje. Bilal Wahib sluit de serie colleges op 5 mei af op het Vrijheidspodium van het festival.

Het Bevrijdingsfestival Utrecht is op 5 mei in Park Transwijk en trekt altijd rond de 45.000 bezoekers. Het festival is gratis toegankelijk.