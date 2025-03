Nieuw kunstdepot Utrecht moet in 2028 openen

Het nieuwe, en ondertussen langverwachte, kunstdepot in Utrecht moet in 2028 in gebruik zijn. Dat laat de gemeente Utrecht weten. Er speelt nog wel een uitdaging met netcongestie. Om dit probleem te verhelpen, is er oplossing gevonden: een combinatie van zonnepanelen, accu’s en een biodieselaggregaat.

Aan de Isotopenweg op bedrijventerrein Lage Weide komt een nieuw depot voor het Centraal Museum, Universiteitsmuseum en erfgoed-voorwerpen van de provincie Utrecht. Het depot is een magazijn waar de instellingen stukken bewaren. Er wordt al jaren gesproken over een nieuwe opslagplek.

De daadwerkelijke bouw komt nu steeds dichterbij, maar netcongestie speelt wel een grote rol. Dit houdt in dat er niet voldoende capaciteit is in het elektriciteitsnet om het gebouw van stroom te voorzien. Netcongestie is een uitdaging bij veel projecten op het moment. Een combinatie van zonnepanelen, accu’s en een biodieselaggregaat moet soelaas bieden. Het ontwerp van het gebouw is daarom aangepast.

Geen witte gevel

De zonnepanelen worden op de gevel van het depot geplaatst, wat de kans biedt om veel zonnestroom op te wekken. Dit maakt het depot minder afhankelijk van het elektriciteitsnet. Overtollige energie wordt opgeslagen in accu’s voor later gebruik, en in perioden met minder zon kan het biodieselaggregaat aanvullende energie leveren. Door het gebruik van zonnepanelen is de gevel nu zwart gemaakt in het ontwerp, en niet wit zoals eerst de bedoeling was.

Als alles volgens planning verloopt moet de bouw starten in 2026 en kan het depot in 2028 in gebruik genomen worden.

Eerder schreef DUIC al over de ruim 2000 objecten die Centraal Museum, in aanloop naar de opening van het nieuwe depot, gaat verkopen.