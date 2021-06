Nieuw onderzoek naar beroemd poppenhuis Centraal Museum leidt tot nieuwe ontdekkingen

Het 17e-eeuwse poppenhuis van het Centraal Museum wordt vanwege een verbouwing tijdelijk opgeslagen in het depot. Omdat het werk nu uit elkaar gehaald wordt, kan er direct grondig onderzoek worden gedaan naar de complete inboedel. Daarnaast is op de website van het museum een virtuele tour van het poppenhuis te zien.

Het gaat om het poppenhuis van Petronella de la Court (Leiden 1624 – Amsterdam 1707). Het is het meest waardevolle object uit de collectie van het Centraal Museum. De la Court vroeg aan beroemde kunstenaars om werken voor het huis te maken. In een paar jaar tijd groeide het huis uit tot het meest gedetailleerde en kostbare poppenhuis ter wereld.

Het Centraal Museum is dit jaar precies honderd jaar gevestigd aan de Agnietenstraat en het poppenhuis was er al die tijd bij. Gedurende deze lange periode is het werk zes keer verhuisd en nu wordt dat vanwege de verbouwing nog een keer gedaan.

Tentoonstelling

In de tentoonstelling De poppen pakken hun biezen kunnen geïnteresseerden het onderzoek naar het poppenhuis volgen. De miniaturen worden onderzocht, geïnventariseerd, gefotografeerd en ingepakt. Het huis is inmiddels leeg, maar via een virtuele tour kunnen mensen alsnog zien hoe het poppenhuis er in volle glorie uitziet.

In het onderzoek zijn al een aantal opmerkelijke ontdekkingen gedaan. Zo staat er een meisje in het huis dat een pop in haar handen heeft. Men vermoedt dat dit popje later is toegevoegd om het een zogenoemd empire jurkje draagt, een kledingstijl uit het begin van de 19e-eeuw.

Muis

Daarnaast doet zich al jaren een gerucht de ronde over het hondje van het huis, het zou namelijk zijn gemaakt van een muis. Om uitsluitsel te krijgen is het hondje naar de Utrechtse dierenkliniek Wilhelminapark gebracht.

De dierenarts heeft het object onderzocht en heeft er onder andere een röntgenscan van gemaakt. Daaruit bleek het hondje geen muizenskelet te hebben, maar wel drie metalen draadjes. Uit de vorm van de achterpoten en de huid concludeerde de dierenarts dat de vacht wel van een muis gemaakt zou kunnen zijn.

Het hele onderzoek naar het poppenhuis en de virtuele tour is te vinden op de website van het Centraal Museum.