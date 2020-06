Nijntje viert haar 65e verjaardag

Nijntje viert vandaag haar 65e verjaardag. Op 21 juni 1955 tekende Utrechter Dick Bruna voor het eerst het inmiddels wereldberoemde witte konijntje.

Tijdens een vakantie in Egmond aan Zee vertelde Bruna elke avond voor het slapengaan een verhaal aan zijn zoon. Dat ging over een wit konijn dat hij vaak rond het vakantiehuisje zag lopen. Later is hij het konijn op papier gaan zetten en dat was het begin van nijntje.

In een interview uit 2010 met KRO Kindertijd zegt Bruna niet goed te weten waarom nijntje populairder is dan zijn andere verhalen. “Ik had voor die tijd ook andere verhalen gemaakt, maar nijntje vonden de kinderen het spannendst. Dat bleek in alle landen zo te zijn. […] Ik weet nog steeds niet waarom, maar ik denk dat nijntje heel dichtbij de kinderen staat.”

Les

Bruna zegt in het interview dat hij in het begin niet geprobeerd heeft les te geven met zijn verhalen. “Ik had altijd het gevoel dat het leuk en spannend moest zijn.” Bij nijntje merkte hij echter dat ouders het ook leuk zouden vinden als kinderen iets konden leren van de verhalen.

Zo heeft Bruna ooit een boekje over nijntje in het ziekenhuis gemaakt en een verhaal over nijntje die een donker vriendinnetje kreeg. “Dat kwam omdat ik vlak daarvoor had voorgelezen op een school en zag dat kinderen verschillende kleuren hadden.”

Veel later is er ook een boekje gekomen over de dood van oma pluis. “Ik merkte in mijn omgeving dat veel ouderen stierven en dat ouders moeite hadden om dat aan hun kinderen te vertellen.”

Miffy

Nijntje is door de jaren heen qua uiterlijk niet hetzelfde gebleven. In het begin waren bijvoorbeeld de oren iets lomper. Pas in 1963 heeft het konijntje de vorm gekregen die we nu nog steeds herkennen.

De naam ‘nijntje’ is afgeleid van konijntje. Voor mensen die Nederlands spreken is dit logisch, maar in andere talen bleek dit niet te werken. Daarom is op een gegeven moment besloten om het konijntje in gebieden waar geen Nederlands wordt gesproken ‘miffy’ te noemen.

Centraal Museum

Ter gelegenheid van nijntjes verjaardag is er bij het Centraal Museum in Utrecht sinds afgelopen zaterdag een speciale tentoonstelling. Modestudenten uit verschillende landen hebben allerlei outfits gemaakt voor het Utrechtse konijntje die te zien zijn in het museum.

Burgemeester Jan van Zanen heeft nijntje via sociale media al gefeliciteerd. “Nijntje, wie is er niet groot mee geworden? Vandaag precies 65 jaar geleden, op 21 juni 1955, werd nijntje geboren. De Utrechtse Dick Bruna bedacht het tekenfiguurtje […] Van harte gefeliciteerd nijntje.”