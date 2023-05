Omgekeerde vlaggen en Herman van Veen; Smakkelaarspark in Utrecht is tien muurschilderingen rijker

In het Smakkelaarspark in Utrecht was afgelopen weekend een hoop activiteit. Tijdens het evenement Time Cap hebben tien ‘street artists’ de grote tunnelbak voorzien van kunst. De kunstwerken van de tien artiesten blijven voorgoed staan, maar zullen straks wel verdwijnen achter de bebouwing van het nieuwe Smakkelaarspark.