Pleeg- en steungezinnen gratis naar Centraal Museum dankzij bruikleen kostbaar schilderij uit Oudewater

Het Centraal Museum krijgt vanaf zaterdag 6 december het schilderij ‘Man in roodfluwelen mantel’ van Jan Baptist Weenix in de vaste collectie. Het werk is in langdurige bruikleen gegeven door het Weesbestuur der Hervormden uit Oudewater. Pleeg- en steungezinnen uit Oudewater mogen daarom gratis langskomen.

Het portretschilderij van Weenix is waarschijnlijk rond 1650 gemaakt. Wie erop te zien is, is onbekend. Lange tijd werd vermoed dat de afgebeelde man Jan Pietersz. van der Lee uit Oudewater was, lokaal bestuurder en commandant van de schutterij in 1575, maar dat blijkt hoogstwaarschijnlijk toch niet het geval. In 2010 is het schilderij (olieverf op linnen) gerestaureerd.

De ‘Man in roodfluwelen mantel’ wordt gezien als Oudewaters erfgoed. Het schilderij is mogelijk al eeuwenlang in bezit van het Weesbestuur der Hervormden Oudewater. Op verzoek van het Weesbestuur hing het de afgelopen decennia in het archief van de gemeente Oudewater. Vanaf 6 december wordt het publiekelijk zichtbaar in het Centraal Museum. In de raadzaal van de gemeente Oudewater hangt, om veiligheidsredenen, een kopie van het schilderij op ware grootte.

Vader en zoon Weenix in collectie Centraal Museum

Het Weesbestuur noemt het ‘ideaal’ dat er voor de Utrechtse schilder een plaats binnen het Centraal Museum is. “Wij willen het schilderij als Oudewaters erfgoed in eigendom houden en tegelijk in optimale conditie voor de toekomst behouden. Ook willen we dat het op enig moment tentoongesteld wordt aan het publiek.”

Bart Rutten, artistiek directeur Centraal Museum, noemt de nieuwe aanwinst ‘een eer’. “Wij zijn het Weesbestuur dankbaar voor hun vertrouwen, want door deze overeenkomst zal het schilderij voor een breed publiek toegankelijk worden.”

Als dank voor de bruikleen nodigen het museum en het Weesbestuur pleeggezinnen en steungezinnen uit Oudewater uit om het schilderij gratis te komen bekijken.

Het Centraal Museum heeft al een klein tiental schilderijen van Jan Baptist (vader) en Jan (zoon) Weenix in de collectie.

Wat is het Weesbestuur?

Het Weesbestuur der Hervormden te Oudewater gaat waarschijnlijk terug tot rond 1600 en had als doel zorg te dragen voor de dagelijkse levensbehoeften en scholing van wezen. Vandaag de dag is het nog steeds actief en geeft het financiële steun aan jongeren zonder functionerend vangnet.