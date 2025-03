Podcast Oud-Utrecht: Dieuwke van der Poel over Suster Bertken Dieuwke van der Poel bij het herdenkingskunstwerk in de Buurkerk.

Vanuit de Buurkerk een gesprek met Dieuwke van der Poel, universitair hoofddocent Nederlandse literatuur voor 1500 aan de Universiteit Utrecht. Zij is gespecialiseerd in het laatmiddeleeuwse lied en schrijvende vrouwen. Ze deed onderzoek naar het werk van de Utrechtse Suster Bertken (Berta Jacobsdochter), die van 1457 tot 1514 kluizenares was in de Buurkerk.