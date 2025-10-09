De documentaire ‘Máximapark – van glastuinbouw naar levend landschap’ van de Vleutense filmmaker Hans den Hartog gaat zondag 12 oktober in Podium Hoge Woerd in première. Deze voorstelling is inmiddels uitverkocht, maar voor de voorvertoningen in Pathé zijn nog kaarten beschikbaar.

De film neemt de kijker mee op een visuele reis langs verleden, heden en toekomst van het gebied waar nu het Máximapark ligt. Te zien zijn onder meer de wortels in de glastuinbouw, verrassende archeologische vondsten uit de Romeinse tijd en het zorgvuldig ontworpen parklandschap, waar zeldzame flora en fauna hun plek hebben gevonden. Vrijwilligers uit allerlei hoeken van de samenleving zorgen tegenwoordig samen voor het park. Bezoekers vinden er rust, stilte, beleving en volop ruimte voor beweging.

Maker Hans den Hartog is trots op het resultaat. “Na ruim drie jaar mag mijn kindje het levenslicht zien!”, schrijft hij enthousiast op Instagram. Eerder maakte hij natuurfilms als ‘De Vogelwachter’ over het werk van vogelwachters op Terschelling en ‘Zout vs Zoet’ over de vismigratie in de Afsluitdijk.

Let op: De première op 12 oktober is uitverkocht, maar extra vertoningen volgen binnenkort in Pathé Utrecht Leidsche Rijn, waarbij de regisseur aanwezig zal zijn.

