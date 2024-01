Recordjaar voor Spoorwegmuseum in Utrecht; meeste bezoekers ooit

Het Spoorwegmuseum trok in 2023 495.000 bezoekers en dat is een record. Nog nooit eerder kwamen er in een jaar zoveel mensen naar het museum. “Eerlijk gezegd hadden we zo’n hoog aantal ook niet verwacht”, zegt Marleen Schlichting, hoofd marketing van het Spoorwegmuseum.

Vooral de evenementen van het museum werden goed bezocht, legt Schlichting uit. ‘Winter Station’, dat in de kerstvakantie werd georganiseerd, was de uitschieter. Ook het aantal bezoekers op doordeweekse dagen ligt hoger dan voorheen. Schlichting: “Wat ook meehielp was de verregende zomervakantie, dan gaan de vakantievierders op zoek naar een leuke binnenlocatie.”

Het nieuwe record is ruim 50.000 bezoekers boven het oude record. Dat werd gevestigd in 2017, toen 444.000 mensen het museum bezochten. In april opent het museum een nieuwe tentoonstelling ter ere van het 150-jarig bestaan van het Maliebaanstation, dat tegenwoordig het entreegebouw van het Spoorwegmuseum is.

Coronacrisis

Het spoorwegmuseum is niet het enige museum dat in 2023 een goed jaar had. De Domkerk had het bezoekerspeil weer op het oude niveau en ook het Centraal Museum had 100.000 bezoekers meer dan het jaar ervoor. Bezoekersaantallen voor culturele activiteiten waren langere tijd laag vanwege de coronacrisis.