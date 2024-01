‘Een topjaar’ voor de Domkerk in Utrecht: ruim 400.000 bezoekers in 2023

Het aantal bezoekers is voor de Domkerk weer terug op het oude niveau. In 2023 hebben 411.000 mensen, uit binnen- en buitenland, een bezoek gebracht aan de Domkerk. ‘Een topjaar’ qua bezoekersaantallen, zo noemt de kerk het zelf.

De Domkerk kende ‘magere jaren’, maar is naar eigen zeggen verheugd om weer zoveel bezoekers te hebben ontvangen. Het hoge bezoekersaantal is wellicht ook voor een deel te danken aan de samenwerking met andere organisaties op het Domplein. Die wordt “meer en meer”, schrijft de Domkerk. Zo wordt er samen met DomUnder, de Domtoren en Paleis Lofen een rondleiding georganiseerd. Ook kunnen bezoekers met een speciale rondleiding de zolder van de kerk bezoeken.

Weer volle zalen

Ook wisten bezoekers de verschillende musea in Utrecht weer goed te vinden. Door corona was ook daar een aantal jaren een dip, maar in 2023 trokken onder meer het Spoorwegmuseum, Centraal Museum, Museum Speelklok en Museum Catharijneconvent weer volle zalen.

Het Centraal Museum, waar ook het Rietveld Schröderhuis en het nijntje museum bij horen, verwachtte in 2023 100.000 meer bezoekers dan in 2022.Ook voor het Spoorwegmuseum en Museum Catharijneconvent was het een topjaar. Museum Speelklok ontving vorig jaar ruim 100.000 bezoekers, net zoveel als voor de coronacrisis.