Rijksmonument Fundatie van Renswoude in Utrecht staat op punt om verkocht te worden

Het Rijksmonument Fundatie van Renswoude in de binnenstad van Utrecht staat op het punt om verkocht te worden. Een deel van de gemeenteraad vroeg gisteren aan de wethouder of het mogelijk is om zorg te dragen voor de publieke toegankelijkheid van het gebouw in de toekomst.

“Met pijn in het hart heeft het college van regenten van de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht besloten het monumentale pand aan de Agnietenstraat in Utrecht, dat sinds de oprichting in 1762 in eigen beheer is geweest, te verkopen”, aldus het persbericht dat de verkoop van het gebouw aankondigde.

Het pand aan de Agnietenstraat werd oorspronkelijk gebouwd om ‘schrandere wezen’ uit het naastgelegen Stadsambachtskinderhuis (nu het Centraal Museum) interne opleiding en huisvesting te bieden. Tegenwoordig zet de stichting zich in voor het verstrekken van beurzen aan studenten in het mbo, hbo en wo die in Utrecht wonen of studeren.

De stap om het bijzondere rijksmonument te verkopen is niet lichtvaardig genomen, zo laat de stichting weten. “Voor het college van regenten is dit een emotionele stap, gezien de historische band met het pand dat meer dan 250 jaar in eigendom is gebleven.”

De opbrengst van de verkoop zal volledig worden ingezet om het vermogen waaruit de beurzen worden verstrekt te versterken. Zo kunnen talentvolle studenten die financiële ondersteuning nodig hebben ook in de toekomst geholpen worden.

Vragen

De fracties van D66, UtrechtNu!, PvdA, ChristenUnie en EenUtrecht vroegen gisteren aan de wethouder of de gemeente nog een rol speelt bij de verkoop, zodat de historische waarde als de publieke toegankelijkheid gewaarborgd blijven. Wethouder Linda Voortman noemt het pand van ‘groot belang’ en een ‘blikvanger’ in de binnenstad.

De gemeente heeft contact gehad met verschillende partijen over het pand en speelt dus indirect een rol, maar niet direct. Het is uiteindelijk aan de stichting aan wie ze het pand verkoopt.

De stichting liet eerder weten: “De verkoop zal met grote zorgvuldigheid worden uitgevoerd. Het volledige geregistreerde ensemble – het gebouw, de collectie en het interieur – wordt als geheel verkocht. Als rijksmonument geniet het pand wettelijke bescherming. Bij de verkoop wordt niet alleen gelet op een goede prijs, maar ook op het behoud van het pand en een passende nieuwe bestemming.”