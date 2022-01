Speciale etalagetentoonstelling voor zieke beeldend kunstenaar Theo van de Vathorst

In de Toonkamer aan de Oudegracht 341 is een tentoonstelling ingericht als eerbetoon aan de ernstig zieke beeldend kunstenaar Theo van de Vathorst. De Utrechter is onder meer bekend van het beeld Koopvrouw op de Vismarkt, het beeld van Anton Geesink bij de Jacobikerk en de kenmerkende deuren van de Domkerk.

De in 1934 geboren Utrechter is 87 jaar en op dit moment ziek. Hij woont vlakbij de Toonkamer en buurtbewoners besloten onlangs om een speciale tentoonstelling van zijn werk te maken. Op Nieuws030 is te lezen dat de expositie in recordtijd werd neergezet. “Afgelopen zondag verhuisden diverse gipsen modellen van beelden en schilderingen die Van de Vathorst maakte van zijn atelier naar de Oudegracht.”

Naast beelden en de deuren van de Domkerk ontwierp Van de Vathorst ook de Maartenspenning. Deze onderscheiding geeft de gemeente Utrecht aan bewoners die zich jarenlang hebben ingezet voor de stad.

Vanwege de huidige coronaregels kunnen bezoekers niet naar binnen bij de Toonkamer. Maar de ruimte is zo ingericht dat mensen vanbuiten de werken kunnen zien.