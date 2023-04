Heuse spookkelder ontdekt tijdens werkzaamheden in centrum van Utrecht

Tijdens werkzaamheden aan de Haverstraat in het centrum van Utrecht is per toeval een heuse spookkelder ontdekt. “Dit is voor mij ook de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Toch wel spannend”, zegt een van de werklieden die als eerst bij de kelder naar binnen ging.

In de zomer van 2020 werd al bekend dat er mogelijk zo’n 200 kelders onder het historische centrum van Utrecht liggen waarvan het bestaan niet meer bekend was. Vanwege de restauratie van het wervengebied werd een zogenoemde grondradar ingezet, waarmee de ondergronds in kaart kon worden gebracht.

Nu is tijdens de werkzaamheden aan de Haverstraat nog zo’n spookkelder ontdekt. Achter een muur bleek nog een ruimte te zitten. Jack van Dongen, werknemer van het aannemersbedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, ging als eerst naar binnen en dat vond hij naar eigen zeggen ‘toch wel spannend’. “We hebben eerder al een heel klein gat in de muur gemaakt en mijn mobiel met een touw door het gat laten zakken. Maar nu ik er in sta, is de ruimte veel langer en groter dan ik had verwacht.”

Tekst loopt door onder afbeeling

Middeleeuwen

De reden dat er in Utrecht zoveel spookkelders bestaan komt volgens de gemeente omdat men niet altijd zo nauwkeurig is geweest als nu. “In de Middeleeuwen, werden de eerste werfkelders gebouwd in Utrecht. Na eeuwen van timmeren, verbouwen, houtje-touwtje-gedoe, restaureren, aanpassen en weer opruimen, kun je je voorstellen dat niet alle aanpassingen en verbouwingen netjes in het kadaster zijn genoteerd.”

Waar deze kelder precies voor gebruikt werd is nog niet bekend. Deze week wordt de ruimte onderzocht en dan wordt tegelijkertijd gekeken of de constructie sterk genoeg is, zodat er bijvoorbeeld geen zinkgat kan ontstaan.