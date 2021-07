Tentoonstelling ‘FC Utrecht vanuit het hart’ gaat over meer dan voetbal alleen

Vanwege de vijftigste verjaardag van de ‘Ambitieuze Abraham’ FC Utrecht organiseren de club en Het Utrechts Archief de tentoonstelling ‘FC Utrecht vanuit het hart’. Foto’s, films en verhalen, maar ook trofeeën en t-shirts van FC Utrecht vertellen het verhaal van de club, de supporters en vele anderen.

Het komt niet vaak voor dat Het Utrechts Archief zo veel voorwerpen in bruikleen heeft als nu. Verschillende spelersshirts hangen, van oud naar nieuw, in een grote vitrine in het midden van de zaal. Eronder staan verschillende schalen en bekers uitgestald, bewijs van de successen van FC Utrecht.

“In onze Expo op de Hamburgerstraat hebben we een nieuwe zaal ingericht, waarin we samenwerken met Utrechters en met organisaties en bedrijven”, vertelt Alexander Roos van Het Utrechts Archief. “Hier komen onze archiefstukken samen met de verhalen en collecties van onze partners. En dat is nieuw voor ons, want als archief bewaren we wel foto’s, films, tekeningen, boeken en documenten, maar geen voorwerpen.” De afwisseling wordt door het publiek met open armen ontvangen. “Onze bezoekers waarderen het enorm dat ze onze stukken zien in samenhang met prachtige voorwerpen zoals de KNVB-bekers, de Johan CruijffSchaal en shirts uit de jaren ‘70.”

Sociale projecten

De voetbalclub, die in 1970 ontstond uit de Utrechtse clubs DOS, Elinkwijk en Velox, is sinds het moment van oprichten geen moment uit de Eredivisie verstoten. Maar voetballen is niet het enige waar het bij deze club om draait. “FC Utrecht brengt mensen samen en verbindt”, is te lezen in een van de verhalen over de club. Dat laat deze tentoonstelling zien. Alexander: “In de tentoonstelling die we samen met FC Utrecht maakten, zie je de hoogtepunten uit 50 jaar clubgeschiedenis én laten we zien wat de club allemaal buiten het veld doet aan sociale projecten. Denk aan het jaarlijkse kerstdiner voor ouderen, of aan de voorzieningen voor zieke kinderen, of blinden en slechtzienden.”

Wist je niet dat er voorzieningen voor blinden en slechtzienden in de Galgenwaard waren? Je kan zelf ervaren hoe het is om een wedstrijd in het stadion mee te maken, als je het spel niet (goed) kan zien. Je ploft zo neer in de kuipstoeltjes en met een druk op de knop start er een wedstrijd in. Via een telefoonhoorn wordt de wedstrijd begeleid. Een beetje zoals een live wedstrijdverslag op de radio zou klinken. “De wedstrijden van FC Utrecht worden niet altijd live op de radio uitgezonden, maar wel in het stadion”, vertelt Roos. Dan knippert het beeldscherm, tot het beeld uiteindelijk wegblijft. “Zo kunnen ook mensen met een visuele beperking de wedstrijd meemaken.”

De tentoonstelling is verder aangevuld met onder meer materiaal uit Het Utrechts Archief zelf. Wat er in de tentoonstelling te zien valt, is echter bij lange na niet alles wat het archief te bieden heeft. “In de tentoonstelling kunnen we maar een heel klein deel laten zien van de archiefstukken en mooie beelden die we van FC Utrecht en alle voorgangers bewaren. In onze online collectie is nog veel meer te vinden”, vertelt Alexander enthousiast. “Denk bijvoorbeeld aan de filmbeelden van DOS uit de jaren ’40, waar een van onze bezoekers een aantal jaren geleden mee kwam aangelopen, of aan foto’s van het oude stadion Galgenwaard. Die beelden kun je gewoon thuis via internet bekijken op onze website.”