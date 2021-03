Theater ZIMIHC organiseert kunstroute van 15 kilometer door Zuilen

Theater ZIMIHC heeft in Zuilen een 15 kilometer lange kunstroute uitgezet. Vanaf morgen loopt twee maanden lang een gratis coronaproof route door de wijk. Een geschikte vervanging voor het dagelijkse pauzerondje dat veel mensen lopen, aldus ZIMIHC.

Op de route is kunst te zien van kunstenaars uit de wijk. Zij hebben speciaal voor de route kunst tentoongesteld. Het gaat om beeldende kunst, maar ook om bijvoorbeeld muziek en poëzie.

“We missen het enorm om een voorstelling of een museum te bezoeken en momenteel wandelen we als nooit tevoren. Misschien wel zo vaak dat je de straten inmiddels kunt dromen”, aldus ZIMIHC. “De theaters zijn gesloten, maar kunst heeft nog steeds een podium nodig. En omdat ZIMIHC ook tijdens lockdowns het podium van amateurkunst is, maken we een podium in de buitenruimte.”

Mensen die de route willen lopen, kunnen de ‘izi TRAVEL app’ downloaden en een koptelefoon meenemen. De app leidt je namelijk langs alle kunstwerken op de route en dichter Menno Smits vertelt erover. Mensen die 15 kilometer te ver vinden, kunnen ook een deel van de route lopen of de QR-code bij een kunstwerk scannen en vanaf daar de wandeling maken.