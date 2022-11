TivoliVredenburg gaat foyer Grote Zaal in oude luister herstellen; bezoekers kunnen kleine bijdrage leveren

Wie de afgelopen weken via de website een kaartje kocht bij TivoliVredenburg heeft middels een in beeld verschijnende tekst al iets meegekregen van de plannen. Men stelt daarin er heel trots op te zijn dat de oude Grote Zaal van Herman Hertzberger behouden is gebleven bij het ombouwen van het voormalige Muziekcentrum Vredenburg tot het huidige TivoliVredenburg, maar dat ‘de foyers eromheen’ hierbij helaas ‘aan uitstraling hebben ingeboet’. En daar wil men graag wat aan gaan doen door deze ruimte te verbouwen tot ‘een plek die onze filosofie uitstraalt: open voor iedereen, een podium voor alle genres en een iconische ontmoetingsplek’. Ook spreekt men over het realiseren van een ‘nieuwe entree’. Kaartjeskopers krijgen de optie voorgelegd om hier middels een klein bedrag aan bij te dragen.

Eenieder die het oude muziekcentrum ook heeft gekend kan zich misschien wat voorstellen bij de verminderde uitstraling van de foyer. Zo had deze een gelijke houten vloer als de zaal van binnen heeft. Bij de verbouwing is deze vervangen door een goedkoper ogende witte gietvloer. Het terugbrengen van de oorspronkelijke houten vloer is inderdaad een van de hoofdpunten van de beoogde verbouwing, zegt Lieke Timmermans, hoofd communicatie bij TivoliVredenburg. Maar ook op het gebied van het meubilair en de bars denkt men meer van de oude uitstraling te kunnen terugbrengen, zegt ze.

Maar had men dan niet beter bij de verbouwing op moeten toezien dat de oude situatie in stand gehouden werd, bijvoorbeeld door de houten vloer gewoon te laten liggen? Volgens Timmermans speelde bij de vloer dat deze bij de verbouwing te zeer beschadigd was geraakt om te kunnen behouden. Of de keuze voor de witte vloer een bezuinigingskwestie is geweest, weet zij niet precies, maar “het budget zal ongetwijfeld meegespeeld hebben”. Hoe dan ook: “De sfeer van de foyer nu past niet bij de allure van de Grote Zaal zoals hij nu is en altijd is geweest”, aldus Timmermans, en daarom “gaan we de allure van de grote zaal doortrekken naar de foyer”.

Hierbij wil men uitdrukkelijk ook de kunstcollectie met de componistenportretten en -beeldhouwwerken beter tot zijn recht laten komen. Herman Hertzberger, architect van zowel het oude Vredenburg als het nieuwe TivoliVredenburg is en wordt betrokken bij de precieze manier waarop zijn geesteskindje zijn oude en ooit bedoelde allure zo optimaal mogelijk kan terugkrijgen. Details over de gemaakte keuzes zal men in november aan stad en pers bekendmaken.

Oplevering

Maar de vraag blijft waarom men hier nu pas mee komt en niet vóór of anders kort na de oplevering acht jaar geleden? Volgens Timmermans speelde hierbij dat er na de oplevering in eerste instantie veel tijd en aandacht ging naar de nieuwbouwdelen van TivoliVredenburg en de inrichting daarvan, maar “we bestaan in 2024 tien jaar, dan vinden we dat het hart van het gebouw weer moet zijn zoals het hoort te zijn”. Absolute beloftes durft men niet te doen, maar men hoopt dat bij de viering van het tienjarig bestaan de gewenste aanpassingen zijn uitgevoerd. Waren er eerder nog andere klussen aan het gebouw die prioriteit hadden, nu is er tijd en gelegenheid voor deze aanpassingen, ook bij de gemeente die als eigenaar van het pand verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Onderdeel van de plannen is ook het realiseren en in gebruik nemen van een nieuwe entree op de hoek aan het Vredenburgplein. Deze moet het gebouw meer openheid doen uitstralen naar een plek als dit plein waar altijd veel mensen zijn en lopen. Grotendeels is deze entree al gerealiseerd, maar hij wordt nog maar beperkt gebruikt.

Bijdrage

In hoeverre staan of vallen de plannen met de bijdrage van bezoekers? “We zijn optimistisch, er zitten wat ijzers in het vuur”, zegt Margot Kat, de nieuwe woordvoerder van TivoliVredenburg. Men is ‘druk bezig’ met aantal manieren om een en ander te financieren, waaronder het benaderen van fondsen. “De bijdrage van bezoekers is een van die ijzers”. Op de vraag of de plannen wezenlijk anders zullen uitpakken als bezoekers veel of weinig bijdragen, wil zij pas bij de officiële presentatie in november meer zeggen, maar het is volgens haar eenvoudig: “We kunnen straks de plannen uitvoeren als we daar voldoende geld voor hebben.” “Het is gewoon een spannende tijd als het om geld gaat”, zegt ze. Maar “het hoopvolle dat we het gaan halen, hebben we zeker. Laten we dat gevoel even vasthouden”.

Aansluitend bij genoemde plannen speelt ook de kwestie van de verlevendiging van de rondom TivoliVredenburg gelegen steegjes als de Vlaamse en Hollandse Toren. Met medeneming van de twee andere zijden van TivoliVredenburg is hiervoor intussen een plan uitgewerkt dat onder meer voorziet in meer groen en levendiger plinten. Aan de busbaanzijde wordt de naam ‘TivoliVredenburg’ nu ook duidelijk en verlichtbaar aan de buitenzijde van de gevel aangebracht. Ook hierover in november meer.

