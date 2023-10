Uittips in Utrecht: Nacht van de wijn, festival voor 60-plussers, comedy in de Muziekschool en meer

Een nieuw weekend voor de deur betekent nieuwe uittips op DUIC. Hieronder volgen weer zeven leuke evenementen om dit weekend (en de dagen erna) bij te wonen.

Waar: EKKO

Wanneer: vrijdag 27 oktober 20.00 uur

Prijs: 9 euro

Wie het weekend muzikaal en lokaal in wil gaan, is de koning te rijk bij Navigate in EKKO. Deze Utrechtse alternative rockband viert hier namelijk zijn albumrelease door middel van een concert. De groep debuteerde in 2018 en werkt sindsdien hard aan naamsbekendheid, met als bekroning hun debuutalbum op 27 oktober. Voor wie ‘Nothing Ever Happens Around Here’ als een van de eersten wil horen, kan een kaartje kopen voor negen euro.

Nacht van de wijn

Waar: Werkspoorkathedraal

Wanneer: 27 en 28 oktober

Prijs: vanaf 17,50 euro

Wijnliefhebbers kunnen bij dit bericht hun oren spitsen. Dit weekend vindt namelijk de Nacht van de Wijn plaats. Op zowel 27 als 28 oktober kan een spectrum van wijnconnaisseurs tot ouderwetse borrelaars het glas heffen bij de Werkspoorkathedraal. Tijdens deze avonden kan er natuurlijk wijn geproefd worden, maar ook meer geleerd worden over onder andere verschillende druivensoorten en de geschiedenis achter wijnmakers. Als kers op de taart wordt ook dit jaar opnieuw de druif van het jaar uitgeroepen door middel van een populariteitsverkiezing. Op zoek naar een dansje bij je drankje? Tijdens Nacht van de Wijn is er ook een liveband aanwezig.

All English comedynight

Waar: De Utrechtse Muziekschool

Wanneer: 28 oktober

Prijs: 19,95 euro

Heb je ook wel eens het gevoel dat een Engelse grap beter landt? Of heb je internationals binnen je cirkel? Wellicht dat de All English Comedynight in De Utrechtse Muziekschool een aanrader is. Lach je avond weg met ’s lands grappigste Engelstalige comedians die hun visie geven op ons koele land en haar gierige inwoners. Goed om te weten: de line-up is bekend met onder meer Greg Shapiro, maar kan in de aanloop naar de datum veranderd worden. Als je geïnteresseerd bent, is het daarom aan te raden om de website van Comedy Huis in de gaten te houden.

Laatbloeiers Festival

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 31 oktober

Prijs: 25 euro

Ouder worden we allemaal, maar staan we er ooit echt bij stil? Bij het Laatbloeiers Festival is dat precies wat er op de planning staat. Tijdens dit evenement wordt er stilgestaan bij vragen die opkomen naarmate je ouder wordt. “Hoe heb ik mijn leven geleefd?” en “wat staat mij nog te doen?” Door middel van talkshows, workshops en theater worden deze onderwerpen, en nog een hele hoop meer, behandeld. Het Laatbloeiers Festival vindt voor de eerste keer plaats en heeft deze keer het thema ‘generaties’. Je bent ten slotte gevormd door de vele generaties die je voor zijn gegaan en de grondlegger van degenen die na jou komen. Laatbloeiers Festival richt zich op ouderen, maar is natuurlijk open voor iedereen die graag eens na wil denken over zijn of haar positie in het leven.

Cultural appreciation – Can fashion tell the difference?

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 29 oktober

Prijs: gratis

Culturele toe-eigening is iets wat in de mode en populaire cultuur al langer een bekritiseerd onderwerp is. Tijdens een live podcast gaat ontwerper Fatima Essahsah met spraakmakende gasten in op het onderwerp, en kijkt ze naar het verschil tussen mode-waardering en mode- toe-eigening. Ook gasten worden daarbij van harte uitgenodigd om mee te praten. Daarbij is er in de foyer van TivoliVredenburg in samenwerking met kunstenaar Noortje den Oudsten een expositie van STONES STORIES, het sieradenmerk van Essahsah. Met de muziek van een live-dj wordt er door middel van kunst gefocust op onder andere hokjesdenken en het vinden van authentieke kracht.

Tula & Juliet: mijn overgrootmoeder de slavin

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: 2 november

Prijs: vanaf 10,50 euro

In ‘Tula & Juliet’ wordt het verhaal van de tot slaafgemaakte Juliet verteld. Izaline Calister, zangeres en actrice, speelt de hoofdrol en kruipt in de huid van de dame die ook daadwerkelijk haar overgrootmoeder is geweest. Tijdens de voorstelling komt door middel van muziek en film het verhaal van slavernij tot de afschaffing daarvan aan bod, en wordt op deze bijzondere manier het heden met het verleden verbonden. Voor wie graag meer te weten wil komen over de slavernijgeschiedenis, en behoefte heeft aan een goed stuk theater, is ‘Tula & Juliet’ een welkome voorstelling.

Verrassend Vredenburgkwartier

Waar: verschillende locaties

Wanneer: 4 en 5 november

Prijs: gratis, sommige diensten tegen betaling

Benieuwd wat het Vredenburgkwartier allemaal te bieden heeft? Op 4 en 5 november heb je de kans om op een bijzondere manier verschillende winkels en organisaties in het gebied aan te doen. Zeventien ondernemers openen hun deuren op deze twee dagen met onder andere exposities, workshops en livemuziek om te bezoeken. Ook DUIC is op zaterdag 4 november open met een expositie die bezocht kan worden. De gratis expositie gaat over de verborgen kunstenaar in Herman Berkien.