Utrecht houdt dit weekend Indiëherdenking in Overvecht

In Park de Gagel in Overvecht vindt zaterdag 16 augustus een Indiëherdenking plaats. Tijdens deze herdenking wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht. De Nationale Herdenking in Den Haag is een dag eerder dan in Utrecht, op 15 augustus, precies tachtig jaar na de Japanse capitulatie in 1945.

De herdenking in Utrecht begint op 16 augustus om 12.30 uur met een ceremonie in Park de Gagel, bij het herdenkingsmonument achter de bushalte Maniladreef. Tijdens de ceremonie worden kransen en bloemen gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de oorlog in Zuidoost-Azië. Het relatief nieuwe monument in Park de Gagel, dat op 4 mei dit jaar werd onthuld, is overigens niet het officiële Indië-monument in Utrecht. Dat staat op begraafplaats St. Barbara aan de Prinsesselaan.

Na afloop is er tijd om na te praten met een hapje en een drankje in de foyer van ZIMIHC theater Stefanus. Daar zijn Pusaka’s (bezittingen) van Indische en Molukse bewoners en een expositie te bezichtigen.

Muziek, verhalen en de Indische vrijheidsmaaltijd

Om 14.00 uur gaat de herdenking verder met toespraken van onder andere een vertegenwoordiger van de gemeente Utrecht en gastspreker Joseph Allein Richir, behorend tot de tweede Indische generatie, Rachel Streefland, wijkwethouder van de gemeente Utrecht.

Vanaf 15.00 uur wordt gezamenlijk geluisterd naar een aflevering van de DUIC-podcast over 80 jaar vrijheid, waarin een Overvechts Indisch echtpaar (90+) hun persoonlijke oorlogservaringen deelt. Aansluitend volgt een “pittig gesprek” met het publiek; een uitwisseling van ervaringen, gedachten en herinneringen. De middag wordt afgesloten met een Indische vrijheidsmaaltijd en livemuziek van Jeroen Claassen.

De host van deze dag is Sylvia Hiert, voorzitter van MADUA Utrecht. Stichting MADUA Utrecht is mede-organisator van de herdenking en organiseert regelmatig middagen of avonden voor Indo’s, Nederlanders, medelanders en iedereen die de Indische/Molukse cultuur een warm hart toedraagt.

Klokken van de Dom

Naast de officiële herdenking hijst de gemeente Utrecht zaterdag de vlaggen aan de publieke gebouwen. Ook zijn er tussen 16.00 en 17.00 uur Indische liederen (Keroncong) te horen op het carillon van de Domkerk.