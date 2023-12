Utrecht stemt Herman Berkien de Top 2000 in

Herman Berkien maakt tijdens de 25e editie van de Top 2000 zijn debuut in die lijst van radiozender NPO Radio 2. Met Utereg Me Stadsje staat hij in de Lijst der Lijsten, zo bleek maandagochtend bij het live gaan van www.staatieindetop2000.nl. Op die website kan gecheckt worden of favoriete liedjes in de Top 2000 staan.

Een groep Utrechters begon onlangs een campagne om de in 2005 overleden Utrechtse volkszanger en cabaretier in de Top 2000 te krijgen. Dat blijkt gelukt. Aanstaande vrijdag 15 december weten we op welke plek Berkien staat, dan wordt de volledige lijst bekend gemaakt.